ÖTV zammına kampanya çözümü

ÖTV düzenlemesine büyük stoklarla yakalanan firmalar harekete geçti. Markalar stokları eritmek için ağustos satış kampanyalarını devreye aldı

Türkiye otomotiv pazarında rekor satış temmuzda da devam etti. Binek otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14.55 artışla 107 bin 718 adet oldu. ÖTV artışının olumsuz etkilerinin görülmediği pazar, "en iyi ikinci temmuz" ayı olarak tarihe geçti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine Ocak-Temmuz satışları ise yüzde 6.5 artışla 715 bin adeti geçti. Böylece tarihin en yüksek "Ocak-Temmuz" satışları gerçekleşti.

ÖTV düzenlemesinin ağustostan itibaren satışları olumsuz etkilemesi bekleniyor. İşte bu tablo ÖTV düzenlemesine hazırlıksız yakalanan ve elinde büyük stok olan firmaları harekete geçirdi. Markalar stokları eritmek için satış kampanyalarını devreye aldı.

Kampanyalarda 12 ay vade yüzde 0 faiz imkanı ve nakit indirimleri sunuluyor. Ağustos sonuna kadar sürecek özel avantajlar binek otomobillerin yanı sıra hafif ticari araçlar için de geçerli.







SIFIR FAİZ

Opel, ağustosta binek ve SUV modellerinde müşterilerine avantajlı kredi olanakları sunuyor. Ayrıca hafif ticari araç modelleri için de cazip nakit indirim fırsatları sağlıyor. Opel'in kampanyasında 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.

Suzuki, ağustosa özel S-Cross ve Vitara modellerinde 250 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz ve 50 bin TL nakit alım desteği sunuyor.

Mercedes-Benz Otomotiv ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler yeni otomobil ve hafif ticari araç alımlarında ağustosa özel finansman seçenekleri sunuyor.

Skoda ağustos boyunca 150 bin TL krediye 12 ay yüzde 0.99 faiz oranlı kredi seçenekleri sunuyor. Tüzel müşterilere özel 1 milyon TL'ye 12 ay vade, yüzde 2.49 faiz kampanyası var. Ayrıca 300 bin TL'ye varan indirim fırsatları bulunuyor.

JAECOO 7'nin Evolve (4x4) versiyonunda özel avantajlar ve ticari müşterilere özel 400 bin TL 6 ay yüzde 0 faizli finansman olanaklarından yararlanabiliyor.







NAKİT İNDİRİM

Tamamen elektrikli yeni Ë-C3'te ağustosa özel 20 bin TL nakit indirimi sunuluyor. Citroën'in B-SUV segmentindeki modeli yeni C3 Aircross'ta 150 bin TL'ye 12 vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 20 bin TL nakit indirim seçeneği sunuluyor.

DS Automobiles, ağustosta DS 7 ve DS 4 modellerinde ayrıcalıklı finansman modelleri sunuyor. Bu kapsamda, DS 7 modellerinde 600 bin TL'ye varan 12 ay vadeli yüzde 1.99 faiz avantajı bulunuyor.



TAKAS DESTEĞİ

Jeep, ağustosta yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip satın alım fırsatları sunuyor. Bu kapsamda, Avenger ve Compass modellerinde geçerli kredi kampanyası ya da takas desteğinden yararlanabiliyor. Avenger Electric için 49 bin TL, Avenger e-Hybrid içi 90 bin TL'ye varan takas desteği bulunuyor.

FIAT, sıfır faizli finansman ve cazip fiyat avantajları sunuyor. Bu kapsamda Egea ailesi iddialı fiyatlarıyla dikkat çekiyor. FIAT'ın 600 modelinin elektrikli ve hibrit motor seçenekleri 200 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ile satışa sunuluyor.