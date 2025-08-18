Münih’te voltajı Türkiye yükseltecek

Münih Otomobil Fuarı’nda Togg’un yanı sıra İzmit’te üretilecek Hyundai’nin elektrikli B-SUV modeli ile Bursa’da üretilecek Renault’nun yenilenen Clio modeli ilk kez sergilenecek

Otomotiv dünyasının kalbi eylülde Almanya'nın Münih kentinde atacak. İki yılda bir Paris Otomobil Fuarı'yla dönüşümlü olarak düzenlenen Münih Otomobil Fuarı 9-14 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Fuarda Alman markalar Audi, BMW, Mercedes- Benz, Volkswagen ve Porsche gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Almanların yanı sıra Cupra, Genesis, Hyundai, KIA, MINI, Opel, Renault, Ford, Polestar, Volvo, Smart, Lotus, Lucid gibi markalar da fuara katılıyor. Avrupa pazarlarına açılan Çinli markalar Avatr, Leapmotor, BYD, Changan, Hongqi, Omoda, Jaecoo ve Xpeng de fuara çıkarma yapacak.

ALMANYA'DA SATŞA SUNULACAK

Ancak Münih'te en büyük sürprizi Togg yapacak. Togg, T10X ile yeni modeli T10F'i Münih'te sergileyecek. Bunun yanı sıra Hyundai de İzmit'teki tesislerinde üreteceği elektrikli modelini ilk kez Münih'te vitrine çıkaracak. Bir başka sürpriz ise Renault'dan gelecek. Renault, Bursa tesislerinde de üretilecek yeni Clio'yu Münih'te gösterecek. Ayrıca Vestel de Münih'te mobility çözümlerini tanıtacak. Böylece Münih'te bir anlamda Türkiye rüzgârı esecek. Togg, C-SUV segmentindeki modeli T10X'i fuar sonrasında Almanya'da satışa sunacak. Togg, Almanya'dan sonra diğer Avrupa ülkelerinde de satış yapmaya hazırlanıyor. T10X modelinden sonra 2026'nın ilk çeyreğinde ise fastback modeli T10F, Avrupa yollarına çıkacak.

İZMİT'TE ELEKTRİKLİ ÜRETECEK

Güney Koreli Hyundai'de Türkiye'de üreteceği elektrikli modelini ilk kez Münih'te tanıtacak. Hyundai'nin elektrikli B-SUV modeli 2026'dan itibaren İzmit tesislerinde üretilip, dünyaya ihraç edilecek. Hyundai, bu modelle birlikte Türkiye'de Togg'dan sonra elektrikli otomobil üreten ikinci marka olacak.

TOGG İLK KEZ OTO FUARINA KATILIYOR

Togg, Münih Otomobil Fuarı'nda hem kapalı hem de açık alanda iki stand kuracak. Daha önce Amerika'daki tüketici elektroniği fuarı CES'e katılan Togg, böylece ilk kez bir otomobil fuarına katılacak.

T10F EYLÜLDE SİPARİŞE AÇILIYOR

Togg, ikinci modeli T10F'in Türkiye'deki satışına eylülde başlayacak. Eylülde ön sipariş almaya başlayacak olan Togg, teslimatları yine eylülde gerçekleştirmeye hazırlanıyor.