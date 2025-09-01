Trafikte 292 bin elektrikli oto var

EPDK verilerine göre temmuz sonu itibarıyla Türkiye’de elektrikli otomobil sayısı 291 bin adede ulaştı. Elektrikli otomobil sayısındaki artışla birlikte şarj istasyonu sayısı da 32 bine çıktı

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı son beş yılda katlandı. 2020'de sadece 3 bin 710 adet olan trafikteki elektrikli otoların sayısı 2025 Temmuz itibariyle 291 bin 775 adete çıktı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre 2024 sonunda elektrikli otoların sayısı 185 bin 513 adetti.Yılın ilk yedi ayındaki artış yaklaşık 57.28 oldu. Bu dikkat çekici artışın en önemli nedeni elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV desteğiydi. Yüzde 10 ÖTV dilimine giren modeller, pazarın büyümesine neden oluyordu. Bu trend temmuzdaki ÖTV düzenlemesine kadar devam etti. Elektrikli otomobillere uygulanan yüzde 10 ÖTV oranı yüzde 25'e yükseltildi. Ağustosta ÖTV'deki artışa tüketicilerin nasıl tepki vereceğini göreceğiz.

100 OTODAN 18'İ ELEKTRİKLİ

2025'e 6 bin 71 adetlik satışla başlayan elektrikli otomobil pazarında voltaj daha sonraki aylarda artma trendine girmişti. Şubatta 10 bin 324, martta 12 bin 704, nisanda 13 bin 191, mayısta 16 bin 802, haziranda 25 bin 646, temmuzda 17 bin 225 adet elektrikli otomobil satıldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre elektrikli otomobil satışları yılın ilk yedi ayında yüzde 146 artarak 102 bin 160 adede ulaştı. Bu dönemde elektrikli otoların pazardan aldıkları pay yüzde 17.9 oldu.





ŞARJ SOKETİ SAYISI 32 BİN 682

TRAFİKTEKİ elektrikli otomobil sayısındaki artış şarj istasyonlarına da yansıdı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) raporuna göre Türkiye'de şarj istasyonu sayısı temmuz sonunda hazirana göre yüzde 3.97 artışla 32 bin 682 adede ulaştı. Bu sayı haziranda 31 bin 433 seviyesindeydi. Elektrikli otomobillerin sayısındaki artış, şarj istasyonların sayısına da yansıdı. Shell & Turcas'ın toplam elektrikli araç şarj hacmi yüzde 337'e ulaştı. Türkiye'de hem Shell Recharge ağı hem de Togg Trugo gibi iş ortaklıklarıyla, 670 soketin üzerinde hizmet veren Shell & Turcas, toplam soket sayısını 2025 sonuna kadar 1000'in üzerine çıkarmayı hedefliyor. Shell & Turcas CEO'su Emre Turanlı, Türkiye'deki istasyonların dönüşümüne öncülük ettiklerini söyledi. Turanlı, "Elektrikli araç şarj hizmetimizde aldığımız rekor talebi hem bu güvenin hem de dönüşümün misafirlerimizde bulduğu karşılık olarak görüyoruz" dedi



SÜRÜCÜLERİN ŞARJ ENDİŞESİ AZALIYOR

Avrupa, ABD ve Çin genelinde 15 binden fazla sürücünün görüşlerini içeren 2025 Shell Recharge Sürücü Anketi, mevcut elektrikli araç sürücüleri arasında güvenin önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Ankete göre, küresel çapta her 10 elektrikli araç sürücüsünden 6'sı (Yüzde 61), biry ıl öncesine göre şarjlarının bitmesinden daha az endişe duyduklarını söylüyor.