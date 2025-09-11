Togg bayilik sistemine geçiyor

İlk günden itibaren online satış yöntemiyle faaliyete başlayan Togg, bayilik sistemine de geçiş yapma kararı aldı. Bayilikler ilk olarak 5-6 noktada başlayacak ardından da yayılacak

Münih'te IAA Mobility 2025 Fuarı'ndaT10X'in Avrupa, T10F'in de dünya tanıtımını yapan Togg, yeni bir dönem başlatıyor. İlk günden itibaren online satış yöntemiyle faaliyete başlayan Togg, bayilik sistemine de geçiş yapma kararı aldı. Togg bundan sonra hem online hem de klasik bayilik anlayışıyla yoluna devam edecek.

4-5 NOKTADA BAŞLIYOR

Togg, T10X ve T10F modellerini sergilediği Münih'teki IAA Mobility Fuarı'nda açıklamalar yapan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'de bazı bölgelerde bayilik sistemine geçeceklerini söyledi. Bayilikler ilk olarak 5-6 noktada başlayacak ardından da yayılacak. Togg, Almanya'da da hem online hem de bayilik sistemiyle satış yapmayı planlıyor. Tüketiciye dokunmak, her anında yanında olmak ve ürünü doğru anlatabilmenin büyük önem taşıdığının altını çizen Tosyalı, "Ülke çapında 5-6 noktada bayilik sistemini başlatmayı planlıyoruz. Bu noktalarda satış ve satış sonrası hizmetlerimizin tümü verilecek. Araçlarımızın müşteri testleri de bu merkezlerimizde pratik şekilde yapılabilecek" açıklaması yaptı.

FİYAT ARTMAYACAK

Bayilik sistemiyle birlikte araçların fiyatlarında bir değişiklik veya yükseliş olmayacağını belirten Tosyalı, "Bayi karı maliyeleri yükseltmesine rağmen araçlarımızın fiyatında herhangi bir değişiklik olmayacak. Aradaki maliyet farkını biz Togg olarak üstlenip, kendi kar marjımızdan feragat edeceğiz" dedi.

İKİNCİ EL İÇİN HAMLE

Yeni bayilik sistemiyle birlikte ikinci el operasyonları da başlatmayı planladıklarını açıklayan Tosyalı, "Tüketicilerin Togg modellerine daha kolay ulaşmasına sağlayacak yöntemler üzerine çalışıyoruz. Bunlar arasında ikinci el araç operasyonları da bulunuyor. Tüketicilerin ikinci el aracını doğru fiyattan alıp yeni bir Togg vermek için çalışmalarınız devam ediyor" dedi.

ÇİNLİLERLE ORTAKLIK YOK

Çinli veya başka markalarla üretim veya ortaklık konusunda da açıklama yapan Fuat Tosyalı, böyle bir gündemleri olmadığını, söyledi. Herhangi bir ortaklık, çoklu marka için üretim gibi herhangi bir görüşme veya planlama olmadığını belirten Tosyalı, yıllık 175 bin adetlik kurulu kapasiteye ulaşmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

HALKA ARZ PLANLANIYOR

Togg'un halka arzı için planların masada olduğunu belirten Tosyalı, bunun için zamanlama ve diğer ayrıntılar için beklediklerini de açıkladı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, daha önce yaptığı açıklamalarda, yurtdışında bir borsada halka arzı düşündüklerini söylemişti.



YENİ MODEL YOLDA

Tosyalı, B SUV sınıfında yer alacak T8X modeli için de çalışmalara şimdiden başladıklarını açıkladı. Böylece Togg'un Gemlik Fabrikası'nda üretilen model sayısı üçe çıkacak.



ALMANYA'DAN SONRA SIRADA FRANSA VE İTALYA VAR

Avrupa'da ilk olarak Almanya pazarına giriş yapacak olan Togg, bundan sonra sırasıyla Fransa ve İtalya'ya pazarlarına girmeyi planlıyor. Almanya'nın Avrupa'nın en büyük pazarı olduğunu söyleyen Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Önemli bir kilometre taşı bizim için. Türkiye'de olgunlaştıktan, Avrupa pazarlarının ihtiyaçlarını anladıktan sonra yurtdışına açılmanın tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Almanya, Avrupa'nın en büyük pazarı. Kolay olmadığını da biliyoruz. Bizim için hiçbir şey kolay olmadı" dedi.