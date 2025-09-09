Togg Avrupa’ya ihracata başlıyor

Togg’un T10X ve T10F modeli Avrupa’da yollara çıkıyor. Her iki modelin Avrupa ön siparişi 29 Eylül’de başlayacak. T10F’in Türkiye’de ön sipariş modeli ise 15 Eylül’de gerçekleşecek

Togg, mevcut modeli T10X ile Münih'teki IAA Mobility 2025 Fuarı'nda tanıttığı T10F modelini Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Her iki modelin Avrupa ön siparişi 29 Eylül'de başlayacak. T10F'in Türkiye'de ön sipariş modeli ise 15 Eylül'de gerçekleşecek. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'de başarısını kanıtlayan Togg'un Avrupa yolculuğunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait bir otomobil üretmek, ülkemiz sanayi tarihine baktığınızda başlı başına bir meydan okumaydı ve biz bunu başardık. Çok şükür yılmadık, karşımıza sıkıntılar çıksa da her zaman çözüm odaklı olduk, çok çalıştık" dedi. Türkiye'de yakaladıkları başarıyı Avrupa'ya taşıyacaklarını anlatan Tosyalı, "Almanya'dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacağız. Togg'u yeni bir seviyeye daha taşımış olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

HİÇ HIZ KESMEDİK

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş da 'Bir otomobilden fazlası' için çıktıkları yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarını adım adım gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Ülkemizde elde ettiğimiz başarının yanında küresel rekabette de yerimizi almak için çalışmalarımızda hiç hız kesmedik. Avrupa hedeflerimiz kapsamında Mayıs 2021'de Stuttgart'ta Togg Europe GmbH'yı kurmuştuk. O günden bu yana Avrupalı kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine uygun mobilite çözümlerine odaklandık. Almanya, yaygın bir elektrikli araç altyapısı ve elektrikli araçların teşvik ve tercih edilmesi açısından da Avrupa pazarına açılmak için en uygun ülke olarak öne çıktı dedi.

GÜVENLİKTEN TAM NOT

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alan T10F, dört farklı teknik versiyon ve V1E, V1 ve V2 olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak: V1E Standart Menzil, V1 Uzun Menzil, V2 Uzun Menzil ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker). 160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 km'ye (52.4 kWh batarya) ve 623 km'ye (88.5 kWh batarya) varan menziller sunuyor. 700 Nm tork üreten çift motorlu T10F AWD (dört çeker) versiyonunun imenzili ise 523 km WLTP.

İKİ YENİ RENK: URLA VE MARDİN

T10F'in yeni dış renkleri 'Urla' ve 'Mardin' oldu. T10F'in yeni rengi Urla, Ege'nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtıyor. Urla yeşili, Ege'nin sakin gücünü T10F'in modern tasarımıyla buluşturarak kullanıcılarına yolculuklarında eşsiz bir doğallık katıyor. T10F'in yeni mavi rengi Mardin'in ilhamı ise Anadolu'nun kadim şehrinin tatlı mirası mavi badem şekerinden alındı.

30 DAKİKADAN AZ SÜREDE ŞARJ

T10F yedi adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor. Cihaz, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özelliklere sahip. T10F, hızlı şarj ile 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.