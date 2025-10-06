Elektrikli otobüste Çin-Türkiye rekabeti

Avrupa şehir içi elektrikli otobüs pazarında mücadele veren Çinli ve Türk firmaların rekabeti Busworld 2025 Otobüs Fuarı’nda devam etti. Türk markaların stantları, fuardaki en büyük ve gösterişli stantlar olarak öne çıktı

Avrupa'da şehir içi elektrikli otobüs satışları hızla artıyor. 2018'de Avrupa'da sadece 750 elektrikli otobüs satılırken, 2024'te bu rakam 7 bin 779 adete çıktı. 2025 sonu itibarıyla satışların 10 bin adeti geçmesi bekleniyor.

Büyüyen pazarda Avrupalı üreticilerin payı düşerken, Çinli ve Türk firmalarının payının arttığı görülüyor. Avrupa pazarında mücadele veren Çinli ve Türk firmalarının, Brüksel'de düzenlenen Busworld 2025 Otobüs Fuarı'nda da rekabet ettiği görüldü. Ancak Türk markaların stantları fuardaki en büyük ve en gösterişli stantlar olarak öne çıktı.

Fuara Türkiye'den Anadolu Isuzu, BMC, Bozankaya, Habaş, Karsan, Otokar, Temsa gibi otobüs üreticisi firmalar katıldı.

Anadolu Isuzu, fuarda yeni geliştirdiği Grand Toro XL ve Citiport 12 Class 2'nin yanı sıra tam elektrikli Novociti Volt, Novo Volt ve Citivolt 12 modellerini sergiledi.

GÖVDE GÖSTERİSİ

Otokar, e-Centro, Navigo U Giga, Ulyso, e-KENT ve e-Territo modellerini sergiledi. Bunun yanı sıra dış alanda ise ziyaretçilere otonom e-Centro'yu deneyimleme şansı sundu.

TEMSA, 9 metrelik elektrikli otobüsü Avenue Neo'yu Busworld'te tanıttı. 2016'dan dünyanın birbirinden farklı coğrafyalarında bulunan MD9 Electricity'nin 5 milyon kilometrelik tecrübesi üzerine inşa edilen Avenue Neo'nun menzili 600 kilometreye kadar çıkıyor.

SÜRÜCÜSÜZ MİNİBÜS

Karsan, Busworld 2025'e en geniş katılım sağlayan yerli markalarımızdan oldu. Fuarda e-JEST'in otonom versiyonunun dünya prömiyerini yapan marka, Toyota iş birliği ile geliştirilen e-ATA Hidrojen ve yeni markanın vizyonunun yeni yansıması Karsan AI'nin de lansmanını gerçekleştirdi.

TÜRKİYE 107 FİRMAYLA FUARA KATILDI

Busworld'e Türkiye 107 firma ile katılıyor. Türkiye'yi, 87 firma ile Çin, 70 firma ile Almanya izliyor. Ev sahibi Belçika'nın katılımcı sayısı ise 23. 2023'te düzenlenen fuarda da Türkiye 96 firmayla fuara en çok katılım sağlayan ülke olmuştu. Türkiye'yi 79 firmayla Almanya, 61 firmayla Çin takip etmişti.

SATIŞLARINI 7 YILDA KATLADI

Avrupa elektrikli otobüs pazarında Türkiye, Çinliler ile pazar payını artıran iki ülke olarak dikkat çekiyor. Avrupa'da elektrikli araç satışlarını artıran Türk firmalardan biri de Karsan. 2019'da 67 adet olan elektrikli araç satışını 7 yılda katlayan şirket, 2025 sonunda 700 adet satış hedefliyor.

Karsan CEO'su Okan Baş'la Avrupa'daki elektrikli otobüs pazarını, Çinli ve Türk firmaların bu pazardaki rekabetini konuştuk. Avrupa'da büyük bir pazar potansiyelinin olduğunu belirten Baş, Türk firmalarının rekabette şansı olduğunu söyledi. Türkiye'nin pazara yakın olmasının önemli bir avantaj olduğunu anlatan Baş, "Ayrıca biz de yan sanayi çok kuvvetli. Örneğin fuarın yarısından fazlası Türk markası. Bu da avantaj tabii. Bunun yanı sıra Çinliler her zaman ihalelere giremiyor. Üretimin belli bir oranda Avrupalı olması gerekiyor. Bu da Türkiye için bir avantaj" dedi.

ÇİNLİLER FASON ÜRETİM İÇİN KARSAN'IN KAPISINI ÇALIYOR

Karsan'ın otübüs ve minibüs üretimi dışında başka markalara da üretim yaptığını hatırlatan Baş, birçok Çinli ve Avrupalı markanın Türkiye'de üretim için kapılarını çaldığını açıkladı. Çinlilerin Karsan'ın kapısını çalmasının nedeni ise büyük yatırım yapmak istememesi. Çinliler, Türkiye'de fason üretim yaptırarak, Çinli elektrikli otomobillere uygulanan engelleri aşmak istiyor.