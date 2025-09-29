Asyalı otocuların Türkiye rekabeti

Çinli markaların Türkiye otomotiv pazarındaki payı yüzde 9’a yükseldi. Çinliler, Güney Koreli ve Japon otocuların pazar payına göz diktiler

Çinli markalar Türkiye otomobil pazarında paylarını artırıyor. Yılın ilk sekiz ayında 59 bin 159 adet satış gerçekleştiren Çinlilerin payı yüzde 9.04 oldu.

2023 sonunda 59 bin 97 adet Çinli otomobil satılmış, Çinli markaların payı yüzde 6.10 seviyesinde gerçekleşmişti. 2024'te ise 86 bin 800 adet 2024 Çinli model satılırken pazar payları yüzde 8.8'e çıkmıştı.







Türkiye otomotiv pazarında satışlarını artıran Çinliler diğer taraftan da global pazarda da en büyük rakipleri olan Güney Koreli ve Japon markalarından pay kapmaya çalışıyorlar.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2025 Ocak-Ağustos aylarında Türkiye'de 76 bin 550 adet Japon otomobil satıldı. Japonların pazar payı yüzde 11.69 oldu. Bu dönemde Güney Koreli markaların satışları ise 63 bin 665 adet olarak gerçekleşirken, pazar payları yüzde 9.72 oldu.







EN ÇOK SATAN ÇİNLİLER

Türkiye otomotiv pazarında en çok satış yapan Çinli marka 31 bin 884 adetle BYD. Onu 19 bin 983 adetle Chery ve 5 bin 250 adetle Jaecoo izliyor. BYD'nin Türkiye'de Dolphin, Atto 3, Seal, Seal U, Han, Tang modelleri satılıyor. Marka, yılın üçüncü çeyreğinde ise sportif SUV modeli olan Sealion 7'yi Türkiye pazarına sunmayı planlıyor.

Chery Türkiye'de Tiggo 7, Tiggo 8 ve Omoda 5 modellerini satıyor. Jaecoo markası ise Jaecoo 7 modeliyle Türkiye otomotiv pazarında yer alıyor.







VERGİ DÜZENLEMESİ ÇİNLİLERE YARADI

Geçen hafta gümrük vergilerinde yapılan düzenleme sonrasında Japon otomobillerini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Düzenleme Çinli otomobillere ise fırsat yaratacak gibi görünüyor. Dolayısıyla 2025 sonunda Güney Koreli ve Japon markaların pazar payları gerilerken, Çinlilerin ise payları artacak.