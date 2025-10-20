Elektrikli otoda rekabet artıyor

Elektrikli otomobil pazarında rekabet yeni modellerle artıyor. Fiat, Maserati yeni elektrikli modellerini satışa sundu. Hyundai ve BYD ise yeni modellerini yollara çıkarmaya hazırlanıyor

Elektrikli otomobil pazarındaki büyüme ÖTV düzenlemesi sonrasında az da olsa hız kesti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre eylülde elektrikli otomobil satışları yüzde 33.1 artışla 12 bin 706 adet oldu. Ağustosta elektrikli otomobil satışları 17 bin 480 adetti. Yılın ilk 10 ayında ise toplam 132 bin 346 adet elektrikli otomobil satıldı. Satışlar yüzde 133.9 arttı. 2025 sonunda elektrikli otomobil pazarının 170-180 bin adetler civarında kapanacağı tahmin ediliyor. Elektrikli otomobilde ÖTV artışına rağmen hareketlilik devam ediyor.

YENİ MODELLER GELİYOR

Markalar yeni modellerini birbiri ardına satışa sunuyor. Son olarak Tofaş, Fiat'ın elektrikli modeli Grande Panda'yı satışa sundu. İtalyan premium marka Maserati de yüzde 100 elektrikli ilk lüks SUV modeli Grecale Folgore'yi satışa sundu. Pazardaki hareketlilik bu modellerle sınırlı değil. Elektrikli otomobil pazarında aktif markalardan biri olan Hyundai ekim sonunda elektrikli ailesi Ioniq 9 modelini satışa sunacak. Ioniq ailesini genişleten marka, Türkiye'de Ioniq5 ve Ioniq6 modellerinin de satışını gerçekleştiriyor. 2026'da da Türkiye'de İzmit tesislerinde üretilecek Ioniq3 modeliyle birlikte Hyundai'nin elektrikli ailesi daha da büyüyecek. BYD ise kasımda elektrikli modeli Sealion 7'i yollara çıkarmaya hazırlanıyor. BYD'nin Türkiye Distribütörü ALJ, elektrikli Atto3, Dolphin, Seal, Seal U, Han ve Tang modellerinin satışını gerçekleştiriyor.

Grande Panda, Stellantis'in Smart Car Platformu üzerinde geliştirilen ilk Fiat modeli olma özelliğine sahip. Grande Panda; 44kWs batarya, 320 km WLTP birleşik menzil ve 83 kW'lık (113 bg) e-motor ile satışa sunuluyor. Grande Panda, segmentinde entegre spiral şarj kablosuna sahip ilk otomobil olma özelliğini de taşıyor. Tofaş, 2025 sonuna kadar 2 bin adet Grande Panda satışı hedefliyor.

TÜRKİYE'DE 33.5 BİN ŞARJ SOKETİ VAR

Elektrikli araç pazarında son iki yılda yaşanan hızlı büyüme, şarj altyapısında da tarihi bir ivmeyi beraberinde getirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye'de toplam 33 bin 592 şarj soketi aktif durumda. Bunların 14 bin 308'i DC (hızlı), 19.284'ü AC (yavaş) tipte hizmet veriyor. Ovolt & Sharz.net Genel Müdürü Hakan Koca, Türkiye'nin şarj altyapısındaki hızlı gelişimini "dijital dönüşümün enerjiyle birleştiği bir dönem" olarak tanımladı.