Otomotivde çifte rekor

2025 otomotiv pazarında çifte rekorun kırıldığı bir yıl olacak. Toplam pazar yıl sonunda 1.3-1.4 milyon adet seviyesinde gerçekleşerek, tarihi zirveye ulaşacak. Elektrikli oto pazarı da 200 bin adetle rekor kıracak

Türkiye otomotiv pazarı 2025 Ocak-Ekim aylarında yüzde 10.20 artışla 1 milyon 43 bin adete ulaştı. Böylece yılın bitimine iki ay kala satış rekoru garantilendi. 2025 sonunda toplam satışların 1 milyon 300 bin ila 1 milyon 400 bin arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2025 sadece toplam pazarda değil elektrikli otomobil satışlarında da rekor yılı olacak. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2025 Ocak-Ekim aylarında elektrikli otomobil satışları yüzde 126.1 artışla 146 bin 773 adete yükseldi. Elektrikli otoların toplam pazardaki payı ise yüzde 17.6 oldu. Son iki ayda gerçekleşecek satışlarla birlikte elektrikli otomobil pazarının 200 bin adete ulaşıp, rekor kırması bekleniyor.







YENİ MODEL YAĞMURU

Elektrikli otomobil pazarındaki rekabet yeni modellerle artmaya devam ediyor. Son olarak Hyundai, satışa sunduğu elektrikli ailesini Ioniq 9 ile genişletti. BYD Türkiye, Sealion 7 modelini kasım itibarıyla satışa sundu. Ayrıca aralıkta yollara çıkaracağı Atto 2 modelinin de ön tanıtımını yaptı.

Sealion 7 modelinin basın lansmanında konuşan BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, Türkiye elektrikli araç pazarının her geçen gün daha da büyüdüğünü söyledi.







TÜRKİYE AVRUPA'DAN HIZLI

Elektrifikasyon sürecinin Avrupa'ya göre daha hızlı ilerlediği yorumunu yapan Ergun, "2024'te 100 bin adet seviyesinde gerçekleşen elektrikli otomobil pazarı, bu yıl ikiye kat büyüyerek 200 bin adeti zorluyor. Binek otomobiller içinde elektrikli araçların payı yüzde 17-18 seviyelerine ulaştı. Bu eğilimin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz" dedi.







10 BİN ELEKTRİKLİ OTO SATACAK

Hyundai'nin elektrikli ailesi Ioniq 9 ile genişledi. Hyundai, Türkiye'de son iki ayda 50 adet Ioniq 9 satışı hedefliyor. Markanın toplam elektrikli satışları ise 10 bin adet seviyesinde tahmin ediliyor. Hyundai'nin 2025 sonundaki toplam satış hedefi ise 67 bin adet. Son beş yılda satışlarını yüzde 128 artıran Hyundai, bu yıl sonunda satış rekoru kıracak.



YERLİ ELEKTRİKLİ GELİYOR

Bu arada Hyundai, İzmit tesislerinde Ioniq 3 üretimine 2026 Ağustos'unda başlayacak. İlk teslimatlar ise eylülde gerçekleşecek. Modelin planlandığı gibi en büyük satış pazarı Avrupa olacak.