SUV otolar sedanları bitirdi

Bir zamanlar sedan ülkesi olan Türkiye, SUV ülkesine dönüştü. Ocak-Ekim döneminde SUV otoların pazar payı yüzde 62.2, olurken, sedan otoların pazar payı yüzde 22.6’ya geriledi

Türkiye otomotiv pazarında SUV'ların payı rekor seviyeye çıktı. Ocak-Ekim aylarında toplam 833 bin 382 adet binek otomobil satıldı. Bu dönemde satılan SUV araçların sayısı 518 bin 550 adet olurken, SUV'ların pazardan aldığı pay ise yüzde 62.2 oranında gerçekleşti. 2024'ün aynı döneminde bu oran yüzde 56.2 seviyesindeydi. Yani yılın ilk 10 ayında satılan 100 otodan 62'si SUV oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2025 Ocak-Ekim aylarında sedan araçların pazar payı ise yüzde 22.6'ya geriledi. 2024'te bu oran yüzde 25.8'di. Böylece bir zamanlar sedan ülkesi olan Türkiye, şimdi SUV ülkesine dönüştü.

SUV pazarındaki büyümeye paralel markaların da model ailesindeki SUV araçların sayısı artmaya başladı. Bunlardan biri de Volkswagen. Bir dönem sedan ve hatchback modelleriyle bilinen markanın, Türkiye'de satışlarının yüzde 82'si SUV oldu. VW'nin SUV ailesi T-Cross, Taigon, T-Roc, Tiguan, Tayron, Tuareg'den oluşuyor. VW, 6 modelle en çok SUV modele sahip markaların başında geliyor.







SUV MARKASI OLDU

Yenilenen T-Roc'un test sürüşünde konuştuğumuz Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, SUV pazarı ile ilgili değerlendirmeler yaptı. 2025 sonunda yüzde 15 artışla 80 bin adet satış hedeflediklerini söyleyen Bottaro, toplam satışlar içinde SUV modellerinin payının yıl sonunda yüzde 85'e çıkacağını söyledi.

Yeni T-Roc'un 2026 Şubat'ında Türkiye'de satışa sunulacağını ifade eden Bottaro, 2026 sonunda yaklaşık 10 bin T-Roc satışı hedeflediklerini kaydetti. 2025'te 1 milyon 350-1 milyon 400 bin adetlik bir pazar beklediklerini söyleyen Bottaro, "2026'da pazar küçük bir düşüşle, 1.2 milyon adete geriler" dedi.

VW'nin Türkiye pazarında elektrikli araç payının düşük olduğunu ifaden Bottara, bunun nedeni istenilen adetlerle araç temin edilememesi olarak gösterdi.







FULL HİBRİT PLANLANIYOR

Yeni T-Roc, Life, Style ve R-Line donanım seviyeleriyle 1.5 eTSI 150 bg benzinli hafif hibrit motor seçeneğiyle Türkiye'ye gelecek. VW ayrıca, T-Roc modelinde full hibrit teknolojisine sahip bir motor planlıyor.







EZBER 2022'DE BOZULDU

SUV araçlar ilk kez 2022'de sedan araçları solladı. Sedan araçların pazar payı yüzde 25.5'e gerilerken, SUV araçların payı yüzde 42.3'e yükseldi. 2023'de ara açılmaya başladı. SUV'ların payı yüzde 54'e ulaşırken, sedan araçların payı yüzde 25.5'e geriledi. 2024'te SUV'ların payı yüzde 56.8'e çıkarken, sedanların payı yüzde 14.5'e düştü.