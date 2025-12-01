Otoda rekora tam gaz

Otomotiv pazarında tarihi zirveye az kaldı. 2025’te ocak, şubat ve mayıs dışında her ay satış rekoru kırıldı. Kasım ve aralıkta da rekor bekleniyor. 2025 rekoru ise şimdiden garanti

Türkiye otomotiv pazarı adım adım rekora ilerliyor. Ekimdeki 116 bin adetlik rekor satışın ardından kasımda da rekor bekleniyor. Pazarın kasım sonunda 135 bin adetlere ulaşacağı tahmin ediliyor. Kasımda bireysel müşterilerin yanı sıra filoların da devreye girmesinin pazara doping etkisi yaptığı görülüyor.







Pazardaki canlılığın aralıkta da devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre son 10 yılda en yüksek aralık satışı 170 bin adetle 2024'te gerçekleşti. Eğer 170 bin adetin üzerinde bir satış gerçekleşirse, 2025 sonunda toplam pazarın 1 milyon 350 bin adete ulaşacağı konuşuluyor.

Aslında 2025 sonunda satış rekoru kırılacağı, daha yılın ilk aylarından itibaren anlaşılıyordu. Ocak, şubat ve mayıs dışında her ay son 10 yılın satış rekoru kırıldı.







KAMPANYALAR ETKİLİ

Pazar yıl sonunda rekora koşarken, markalar da bu rüzgârdan faydalanmak için yeni modellerini birbiri ardına tanıtmaya devam ediyor. Bu arada otomobil firmaları yılın son günlerinde kampanya silahına sarıldı. Kampanyalarda özel fiyatlar, nakit alım indirimi, sıfır faizli kredi imkanları bulunuyor. Özel fırsatların sunulduğu kampanyalar binek otomobillerin yanı sıra hafif ticari araçlar için de geçerli.



HAFİF TİCARİ ARAÇLARDAN DOPİNG

Otomotiv pazarının tarihi rekor kırmasında son aylarda yükselişe geçen hafif ticari araç satışları da etkili oluyor. ODMD verilerine göre, Ocak- Ekim aylarında toplam 210 bin 414 adet hafif ticari araç satıldı. Son iki aydaki satışlar sonrasında hafif ticari araç pazarının 2011'deki 270 bin adetlik rekoru kırması bekleniyor.







BURSA'DA 5 MİLYON ADET ÜRETİLDİ

Renault'nun hem küresel çapta hem de Türkiye pazarında en çok tercih edilen modeli Clio, tamamen yenilendi. Yeni Renault Clio, Şubat 2026 itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak.

İlk beş nesil toplamda 120 ülkede yaklaşık 17 milyon adet sattı ve Clio'yu tüm zamanların en çok satan Fransız otomobili konumuna taşıdı. Türkiye'de ise 600 binden fazla kullanıcıya ulaştı ve hatchback segmentinin çok satan otomobili oldu.

Bugüne kadar beş milyondan fazla Clio'nun üretildiği Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yeni nesil Clio'nun da üretim merkezi olma misyonunu sürdürecek.