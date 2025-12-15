Çinlilerle rekabet için ortaklık

Çinli otomotivciler 100 yıllık otomotiv markalarını zorluyor. Rekabette geri kalan batılı markalar ayakta kalabilmek için ittifak kurmaya çalışıyor

Otomotiv dünyasında Çinli markaların rüzgarı esiyor. Kısa bir süre önce otomotiv sahnesine çıkan Çinliler, 100 yıllık otomotiv markalarını zorluyor. Çinlilerin gerisinde kalan Amerikalı, Japon ve Avrupalı markalar rekabet için ittifak kurmaya çalışıyor. Son alarak Amerikan Ford ve Fransız Renault, Avrupa otomotiv pazarında hızla ivme kazanan elektrikli mobilite alanında güçlerini birleştiren stratejik bir iş birliğine gitti. Şirketler, Avrupa'da ticari araç segmentindeki iş birliği fırsatlarını araştırarak, Renault ve Ford markalı seçilmiş hafif ticari araçları ortaklaşa geliştirecek ve üretecek.







YENİ MODELLER

İş birliğinin temel odağında, Ford markası altında geliştirilecek iki yeni elektrikli araç projesi yer alıyor. Bu modeller, Renault Group'un elektrikli araç alanındaki rekabet avantajından yararlanarak Ampere platformunu temel alacak. Üretim ise Renault Group tarafından Kuzey Fransa'da gerçekleştirilecek. Ford tarafından tasarlanan ve Renault Group ile ortak geliştirme sürecine alınan iki yeni elektrikli model, Ford'un Avrupa pazarında başlattığı kapsamlı yeni ürün atağının ilk adımı olacak. Söz konusu modellerden ilki, 2028 başlarında showroomlarda yerini alarak tüketicilerle buluşacak.







DÜNYANIN EN BÜYÜK OTO İHRACATÇISI

Çin'in küresel otomotiv pazarındaki gerçekleştirdiği ihracat son beş yıldır hızla artıyor. Çin otomotiv ihracatında, 2021'de Güney Kore, 2022'de Almanya'yı geride bıraktı. 2023'te ise dünyanın en büyük ihracatçısı Japonya'yı solladı. Son iki yıldır ise dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı konumunu perçinledi.