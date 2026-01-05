Türkiye artık SUV ülkesi

Sedan ülkesi Türkiye SUV ülkesi oldu. Sedanların payı yüzde 22.4’e gerilerken, SUV’ların payı yüzde 62.5’e yükseldi. Pazardan olumsuz etkilenen Honda, Civic sedan satışına son verdi

Türkiye otomotiv pazarında sedan dönemi kapanıyor. Honda da sedan modeli Civic'i satmama kararı aldı. Bu kararın altında ise değişen sedan modellerin pazar payının düşmesi var. Ayrıca Civic için ek olarak uygulanan yüzde 25 ilave gümrük vergisi de bu kararın hızlanmasında etkili oldu. Honda Türkiye'den yapılan açıklamada, "Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları ile birlikte, Civic model araçları bir süre ürün gamımızdan çıkartma kararı almış bulunuyoruz" denildi.

YÜZDE 22.4'E GERİLEDİ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri de açıklamayı doğruluyor. 2025 Ocak-Kasım aylarında SUV araçların pazar payı yüzde 62.5'e yükseldi. Sedanların payı ise yüzde 22.4'e geriledi. Honda'nın Civic modelini satmama kararı sonrasında sedanların pazar payındaki gerilemenin devam etmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra Renault'nun sedan modeli Megan'ın Türkiye'de Karsan tarafından yapılan üretiminin 2027'de bitmesi öngörülüyor. Tofaş da Fiat Egea Sedan modelinin üretimine 2026 Haziran'da durduracak. Böylece Türkiye'de üretilen C segmentindeki sedan modeli bir tek Sakarya'da üretilen Toyota Corolla olacak. Türkiye otomotiv pazarında sadece Audi, BMW ve Mercedes gibi lüks markaların sedan modelleri satılacak. Yani sedan rekabeti lüks segmentte devam edecek.





EZBER 2022'DE BOZULDU

SEDAN ülkesi olan Türkiye'de ezber 2022'de bozuldu. SUV araçlar ilk kez sedan araçları solladı. Sedan araçların pazar payı yüzde 25.5'e gerilerken, SUV araçların payı yüzde 42.3'e yükseldi. 2023'de ara açılmaya başladı. SUV'ların payı yüzde 54'e ulaşırken, sedan araçların payı yüzde 25.5'e geriledi. 2024'te SUV'ların payı yüzde 56.8, sedanların payı ise 25.4 oldu.



YOLLARDA 270 BİN ADET CIVIC VAR

HONDA Civic'in üretimi 1997'de Gebze Honda fabrikasında başladı. Toplam beş nesil boyunca üretildi. 2021'de Honda'nın küresel planlaması sonucunda Gebze'deki fabrikada üretim durdu. Civic, Türkiye'de 1987'den beri satılıyordu. Bugün itibarıyla yollardaki Civic Sedan sayısı yaklaşık 270 bin adet. Bu arada Honda Civic, 2025 Ocak- Kasım aylarında 2 bin 760 adet satıldı.