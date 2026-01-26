Büyük oto seviyoruz

Türkiye’de fiyatları makul küçük segment otomobiller beklenenin çok altında satılıyor. Türk tüketiciler fiyatları yüksek, büyük hacimli otomobilleri tercih ediyor

Türkiye otomotiv pazarında fiyatları yüksek, büyük hacimli otomobiller tercih ediliyor. Fiyatları daha ekonomik küçük segment otomobiller ise beklenin çok altında satılıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2025 sonunda 4 bin 150 adet A segmenti otomobil satıldı. A segmentinin pazar payı yüzde 0.4 oldu.

Bu dönemde pazardaki en uygun fiyatlı ikinci segment olan B segment otomobillerin satışları ise 292 bin 700 adet seviyesinde gerçekleşti. B segment modellerin payı yüzde 27 oldu.

2025'te 599 bin 790 adetle pazarda en çok tercih edilen C segmenti modellerin pazar payı ise yüzde 55.3'e çıktı.







DİKKAT ÇEKEN BÜYÜME

En büyük değişim D segmenti araçlarda yaşandı. 2025 sonu itibariyle 145 bin 312 adet D segmenti araç satıldı. Büyük hacimli ve fiyatı yüksek olan D segmenti araçların payı yüzde 13.4'e çıktı. 2024'te 102 bin adet D segmenti araç satışı gerçekleşirken, pazar payı yüzde 10.5 seviyesindeydi.



OTO İTİBAR GÖSTERGESİ

Ekonomik fiyatlı otomobiller yerine yüksek fiyatlı otomobillerin tercih edilmesinin nedeni olarak Türk tüketicilerin otomobilleri kartvizit olarak görmesi gösteriliyor. Birçok tüketici, otomobilleri itibar göstergesi olarak değerlendiriyor. Ayrıca Türkiye'de aileler kalabalık. Bu yüzden büyük hacimli otomobilleri tercih ediyor.



AVRUPA'DA EKONOMİK OTO TERCİH EDİLİYOR

Avrupa ülkelerindeki otomobil tercihleri ise Türkiye'den farklı. Avrupalı tüketiciler, otomobili sadece ulaşım aracı olarak görüyorlar. Bu yüzden ihtiyaçlarını karşılayacak en ekonomik modelleri tercih ediyorlar. Özellikle şehir içi ulaşımı için A ve B segmenti otomobilleri satın alıyorlar.







ELEKTRİKLİ OTODA HEDEF 250 BİN

2025 sonu itibarıyla elektrikli otomobil satışları yüzde 90.8 artışla 189 bin 868 adet oldu. Elektrikli otomobillerin pazardan aldığı pay yüzde 17.5 olarak gerçekleşti. 2026 tahminleri ise oldukça iddialı.

Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, elektrikli otomobil pazarının 2026'da yüzde 30 artışla 250 bin adete çıkacağını söyledi. Yantaç, elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payının ise yüzde 22-23 olacağını kaydetti. Yani pazarda satılan 100 aracın 23'ü elektrikli olacak. Yantaç, Opel'in 2025 sonuçlarını ve 2026 hedeflerini şöyle anlattı:

"2025'te 9.4 bin adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdik. Pazar payımız yüzde 4.9 oldu. Elektrikli otomobil pazarını altıncı sırada kapattık.

2026'da elektrikli oto pazarında yüzde 30 büyüme bekliyoruz. Bizim hedefimiz ise 15 bin adet satışa ulaşmak. Pazar yüzde 30 büyürken, biz yüzde 50'lik büyüme bekliyoruz. Böylece pazar payımız yüzde 6'ya çıkacak."



TÜRKİYE GLOBALDE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Opel'in 2025'te 75 bin 487 adetlik satışa ulaştığını söyleyen Yantaç, şöyle devam etti:

"Opel Türkiye olarak Almanya ve İngiltere'nin ardından global pazarda üçüncü sırada yer aldık. 2026'da toplam pazarın 1.4 milyon adetin üzerinde olmasını bekliyoruz. Opel olarak satış hedefimiz ise 75 bin adetin üzeri. Pazar payı beklentimiz ise yüzde 5.5."







ANA VATANINDAN SONRA EN BÜYÜK PAZAR

Citroën'in ana vatanı Fransa'dan sonra en büyük pazarı Türkiye oldu. 71 bin 440 adetle Türkiye'deki en yüksek satış adedine ulaşan marka, toplam pazarda yüzde 5,2'lik payla rekor kırdı. Citroën Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, "Türkiye olarak yılı Citroën'in globaldeki en büyük ikinci pazarı olarak tamamladık' dedi.







TEK ŞARJLA 810 KM MENZİL SUNUYOR

Volvo Cars, D-SUV segmentinde yer alan tamamen elektrikli EX60'ı tanıttı. Volvo EX60, dört tekerlekten çekişli versiyonuyla tek şarjla 810 kilometreye kadar menzil sunuyor. EX60, 400 kW hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 10 dakikada, 340 kilometreye kadar menzil elde ediyor. EX60'ın üretimi bu bahar İsveç'teki Volvo Cars fabrikasında başlıyor.