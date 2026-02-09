İkinci el otoda rekor

Sıfır kilometre otomobil satışlarından sonra, kullanılmış otomobil satışları da rekor kırdı. 2025’te pazar yüzde 6.6 artışla 7.5 milyon adete ulaştı. Pazarın 8.5 milyon adetlere çıkması bekleniyor

2025 otomotiv sektörü için rekorlar yılı oldu. Binek otomobil ve hafif ticari araç pazarı, elektrikli otomobil pazarı rekor satış rakamlarına ulaştı. Bir benzer rekor da ikinci el otomobil pazarında yaşandı. 2025'te pazarda 7.5 milyon adet kullanılmış araç el değiştirdi. Sektör bir önceki yıla göre yüzde 6.6 büyüdü. Borusan Otomotiv Grubu'nun çok markalı ikinci el platformu Borusan Next'in Avcılar'daki yeni şubesinin açılışında konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Türkiye'de ikinci el otomobil pazarının Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri olduğunu söyledi.

TÜRKİYE AVRUPA'DA İLK ÜÇTE

Türkiye'nin Avrupa'da ilk üç pazar arasında yer aldığını ifade eden Tiftik, Türkiye'de satılan her bir sıfır kilometre otomobile karşılık neredeyse yedinin üzerinde kullanılmış otomobil satıldığını kaydetti. Borusan Otomotiv Kullanılmış Oto Platformu Genel Müdürü İlker Baydar ise ikinci el otomobil pazarının yıllık yüzde 5-10 bandında büyümesini beklediklerini söyledi. Baydar, pazarın orta vadede 8.5 milyon adet seviyelerine ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Türkiye'deki kullanılmış otomobil parkının yaş ortalamasının da yakından takip edilen bir diğer gösterge olduğunu belirten Baydar, özellikle beş yaş ve üzeri araç oranının Avrupa ülkelerine kıyasla yüksek seyrettiğini söyledi.