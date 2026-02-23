Melez otoları sevdik: Hibritlerin payı yüzde 31’e çıktı

Melez otomobillerin pazar payı 2026 Ocak’ta yüzde 30.7’ye yükseldi. Yeni modellerle birlikte yükseliş trendinin artması bekleniyor

Türkiye hibrit otomobil satışları her geçen yıl artıyor. 2022'de hem içten yanmalı hem de elektrikli motorla çalışan ve melez olarak adlandırılan hibrit otomobil satışları 64 bin 387 adet seviyesindeydi. 2023'te satışlar 104 bin 804'e, 2024'te 181 bin 590, 2025'te 295 bin 378 adete çıktı.

2022'de yüzde 10.9 olan hibrit otoların pazar payı daha sonraki yıllarda ciddi oranda artarak 2025'te yüzde 27.2'ye yükseldi.

Hibritler 2026 yılına da yükselişle girdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Ocak 2026'da hibrit otomobil satışları 18 bin 774 adete yükseldi. Hibritlerin toplam pazardan aldıkları pay yüzde 30.7 oldu.

ÜÇ YENİ MODEL GELDİ

Hibritlerin yükselişi 2026'da yeni modellerle birlikte devam edecek gibi görünüyor. Son olarak MG, yeni nesil hibrit teknolojisine sahip yeni ZS Hybrid+ ve HS Hybrid+ modellerini satışa sundu.

Jeep'in tamamen yenilenen Compass modeli de Türkiye'de ilk etapta hibrit motor seçeneğiyle yollara çıktı. Opel B-hatchback modeli Corsa ve B-SUV Mokka'nın, 48V hibrit teknolojisine sahip versiyonlarını Türkiye'de satışa sundu.



Yeni dönemin kilometre taşları

YENİ Compass'ın, Jeep markasının Türkiye'de yeni bir dönemin önemli kilometre taşlarından biri olacağını söylen Jeep Marka Direktörü Selim Eskinazi, "Compass'ın yeni nesliyle birlikte hem satış adetlerimizi artırmayı hem de markamızın pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.



Hibritlerle satışlarını 3'e katlamayı hedefliyor

DOĞAN Trend Otomotiv CEO'su Uğur Sakarya, yeni Hybrid+ ailesi ile satışlarını üçe katlamayı ve 2026'da sektörde en çok büyüyen marka olmayı hedeflediklerini söyledi. Sakarya, "MG ile Türkiye'de elektrifikasyon sürecinin öncülüğünü yapan markaların başında yer aldık. Şimdi de yeni Hybrid+ modellerimizle hibrit pazarına güç ve hız katmayı hedefliyoruz" dedi.