Ticari araçlar vites yükseltti

Hafif ticari araç pazarı ocakta yüzde 12.56, şubatta ise yüzde 24.1 arttı. Ticari araç satışları 2026 Ocak-Şubat döneminde ise yüzde 18.8 artışla 32 bin 570 adete çıktı

Hafif ticari araçlar yıla hızlı başladı. Hafif ticari araç pazarı ocakta yüzde 12.56, şubatta ise yüzde 24.1 arttı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Ocak-Şubat aylarında yüzde 18.8 artışla 32 bin 570 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarında 10 yıllık şubat ortalama satışlarına göre yüzde 33.2 artış yaşandı.

PİCKUP SATIŞI % 67.7 ARTTI

Ocak-Şubat aylarında en çok satan ticari araç gövde tipi 24 bin 653 adetle van oldu. Kamyonetler 2 bin 753 adet, minibüsler ise 2 bin 375 adet satıldı. Pickup satışları ise yüzde 67.7 gibi yüksek artışla 2 bin 787 adete çıktı. Pickup pazarında Otokar gibi yeni oyuncuların girmesiyle satışların ilerleyen aylarda büyümesi bekleniyor. Hafif ticari araç pazarındaki büyüme yerli araçların dopingiyle gerçekleşti.

Tofaş'ın Bursa tesislerinde Stellantis Grubu markaları için üretilen yerli hafif ticariler satışları olumlu etkiledi. Citroen, Fiat, Opel ve Peugeot markalarının hafif ticari araçları Bursa Tofaş fabrikasında bantlardan iniyor. Bu arada sadece Tofaş değil, Ford Otosan da başka markalar için üretim yapıyor. İzmit tesislerinde Volkswagen için hafif ticari araç üretimi gerçekleştiriyor.



2026'DA YERLİ TİCARİLERİN PAYI ARTACAK

Bu arada ODMD verilerine göre hafif ticari araç pazarında yerlilerin payı Ocak-Şubat aylarında 22.94 oldu. İki ayda 7 bin 474 adet Türkiye'deki fabrikalarda üretilen hafif ticari araç satıldı. İthal hafif ticari araç satışları ise 25 bin 96 adet oldu. Yerli ticar-i lerin pazar payı 2025 sonunda yüzde 22.30 seviyesinde gerçekleşmişti. İlerleyen aylarda yerli araçların payının yükselmesi bekleniyor.



YILIN OTOMOBİLİ İÇİN 33 MODEL YARIŞACAK

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 11'inci kez gerçekleştirilecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" için 33 model yarışacak.

2026'da "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için belirlenen aday 33 otomobil şunlar oldu:

"Alpine A290, Audi A6, Audi Q5, Audi Q3, BMW X3, BMW iX3, BMW X5, BMW X7, BYD Atto 2, BYD Sealion 7, Citroen C3, Citroen C3 Aircross, Citroen C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Ford Capri, Ford Explorer, Jeep Compass, Honda Prelude, Hyundai Inster, Hyundai Ioniq 9, Mercedes-Benz CLA, MG 7, Opel Frontera, Omoda 7, Skoda Elroq, Skoda Enyaq, Skoda Enyaq Coupe, Renault 5, Renault Clio, Togg T10F, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tayron, Volvo EX30." "Türkiye'de Yılın Otomobili 2026" ZF Aftermarket ana destekçiliğinde; arabam.com, Bridgestone ve Shell Helix Motor Yağları destekleriyle gerçekleşiyor.