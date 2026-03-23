Bursalı Doblo’ya ABD vizesi

Tofaş Fabrikası’nda 2032’ye kadar üretilecek olan yeni hafif ticari araç model ailesinin, 2027’de Ram ProMaster City ismiyle ihracatına başlanacak

Türkiye otomotiv sanayisinin Amerika serüveni 2009'da başladı. Ford İzmit'te geliştirip ürettiği Ford Transit Connect'i otomotiv ana vatanı Amerikaya ihraç etti. Böylece Amerika'ya ihracat yapan ilk şirket oldu. Amerika'ya ihracat yapan başka bir şirket ise otobüs üreticisi Temsa'ydı.

Ardından Tofaş'ın Amerika serüveni başladı. 2014'te Bursa'da geliştirilip üretilen Doblo'yu, Ram Promaster City markası ile ABD'ye ihraç etmeye başladı. Toplam ihracatının yüzde 7'sini ABD'ye ihraç eden Tofaş, 2016'da ABD'ye en çok ihracat yapan şirket oldu.

Tofaş, daha önce Doblo ile gerçekleştirdiği ABD ihracatına, K0 kodlu orta boy hafif ticari araç ürün grubu ile kaldığı yerden devam edecek. Tofaş Fabrikası'nda 2023'e kadar üretilecek olan yeni model ailesinin, 2027'de Ram ProMaster City ismiyle ihracatına başlanacak.

İHRACAT HEDEFİ 230 BİN ADET

K0 ürün ailesine 386 milyon euro yatırım yapıldığını söyleyen Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "2032'a kadar yaklaşık 1 milyon adetlik üretim planladığımız K0 projesinin 230 bin adedini 2027'den itibaren Kuzey Amerika'ya ihraç edeceğiz. Daha önce Doblo ile bu tecrübeyi yaşamıştık. Bugün ise çok daha deneyimli ve güçlü bir şekilde bu büyük pazar için yeniden üretim yapacağız. Bu ihracat, Türk otomotiv sanayisinin Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmesi açısından önemli bir adım" dedi.

TÜRKİYE TİCARİ ARAÇ ÜSSÜ

İhracat pazarlarını genişleteceklerini söyleyen Eroldu, şöyle devam etti: "K9 ve K0 projelerimizle, ülkemizin hafif ticari araç üretim üssü olma iddiasını destekliyoruz. Tofaş, Stellantis'in önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezlerinden biri konumundadır. Şirketimiz, iç pazara üretim yapan bir yapıdan, dünya pazarları için ürün geliştiren ve bu ürünleri global ölçekte ihraç eden bir yapıya dönüşmüştür. Yıllar içerisinde geliştirdiğimiz modellerimizle pek çok başarıya imza attık. Küresel pazarlar için bir üretim ve Ar-Ge merkezi olmamız, son yıllarda hayata geçirdiğimiz projelerin başarılarıyla birleşerek Türkiye'de önemli üretim ve ihracat adetlerine ulaşmamızı sağladı."