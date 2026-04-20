Yerli otoların rekabeti

Otomobil satışlarında en yüksek yerlilik oranına sahip marka Fiat oldu. Onu yüzde 90 ile Toyota ve 87 ile Renault izledi. Hyundai yüzde 65 yerlilik oranını yakaladı

Türkiye otomobil pazarında yerli modellerin payı 2026 Ocak-Mart aylarında yükseldi. Yerli otoların payı 4 puan yükselerek yüzde 36'ya çıktı. Yükseliş hafif ticarilerde de görüldü. Yerli ticari araçların payı yüzde 23'e, yerli kamyonların payı yüzde 68'e yükseldi. Toplam otomotiv pazarında ise yerlilerin payı yüzde 31'den yüzde 35'e çıktı.

Peki Türkiye'de üretim yapan markalarda yerli- ithal satış oranları nasıl? Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2026 Ocak-Mart aylarında otomobil satışlarında en yüksek yerlilik oranına sahip marka Fiat oldu.

Fiat 10 bin 727 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Fiat'ın yerli otomobil satışları 10 bin 42 adet, ithal otomobil satışları ise sadece 685 adet oldu. Böylece markanın bu dönemdeki yerli otomobil satışlarının oranı yüzde 93.62, ithal otomobil satışlarının oranı ise sadece 6.38 seviyesinde gerçekleşti.

İKİNCİ MARKA OLDU

Yerlilik oranı en yüksek ikinci marka Toyota oldu. Toyota 18 bin 609 adeti yerli, 1.915 adeti ithal olmak üzere toplam 20 bin 524 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Toyota'da yerlilik oranı yüzde 90.66, ithal oranı ise yüzde 9.34 oldu. Renault ilk üç ayda 27 bin 931 adeti yerli, 4 bin 32 adeti ithal olmak üzere toplam 31 bin 963 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Renault'da ithal otonun payı yüzde 12.61, yerli otoların payı yüzde 87.39 oldu.

2026 Ocak-Mart aylarında otomobil satışlarında yerlilik oranı en düşük olan marka Hyundai oldu. Hyundai bu dönemde toplam 14 bin 890 adet otomobil sattı. Yerli otomobil satışları 9 bin 744, ithal otomobil satışları 5 bin 146 adet seviyesinde gerçekleşti. Hyundai'nin yerli otomobil oranı yüzde 65.43, ithal otomobil oranı 34.57 oldu.