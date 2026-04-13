Avrupa’da ilk 5’i zorluyor

Uzun yıllardır Avrupa'nın en büyük altıncı pazarı konumunda bulunan Türkiye, bugünlerde beşinciliği zorluyor. Avrupa'da en büyük otomobil pazarı sıralamasında Almanya birinci, İngiltere ikinci, Fransa üçüncü, İtalya dördüncü, İspanya beşinci sırada bulunuyor. Türkiye ile beşinci sıradaki İspanya arasında sadece 641 bin fark var.

Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, Avrupa'da altı ülkenin ayrıştığını söyledi. Eroldu, "Avrupa'da 'Big 5' diye bir şey vardı. Biz 'Big 5' ile büyüdük. Ama artık Türkiye ile birlikte 'Big 6' var. Bugün Türkiye Avrupa'nın en büyük pazarları sıralamasında beşinciliği zorluyor" dedi.

Türkiye'nin hafif ticari araçlarda ise konumu daha iyi. Avrupa'da hafif ticarilerde en büyük pazar Fransa. İngiltere ikinci, Türkiye üçüncü sırada bulunuyor. Bu üç ülkeyi Almanya, İtalya ve İspanya izliyor.

HAFİF TİCARİDE 3'ÜNCÜ

Türkiye'nin otobüste beşinci, ağır ticari araçlarda ise dördüncü büyük pazar konumunda olduğunu söyleyen Eroldu, şunları anlattı:

"Hafif ticari araçta üçüncü büyük pazarız. Bu durum Türkiye'de ticaretin de ne kadar canlı olduğunun bir göstergesi. Avrupa ağır araç pazarına baktığımız zaman ise kamyonda Türkiye dördüncü büyük pazar konumunda. Otobüste ise beşinci sıradayız. Avrupa'da neredeyse her segmentte biz ilk beşin içinde yer alan büyüklükte pazara sahip bir ülkeyiz. Bu da Türkiye'nin büyüyen ekonomisinin Avrupa ülkeleri arasında ciddi bir yere sahip olduğunu gösteriyor."

SAVAŞA RAĞMEN PAZAR HAREKETLİ

Körfez'deki savaşa rağmen Türkiye otomotiv pazarının çok etkilenmediğini söyleyen Eroldu, şöyle devam etti: "Avrupa'da ilk reaksiyon harcamaları azaltmak yönünde oluyor. Türkiye'de ise bu durumlarda tüketiciler otomobili yatırım aracı olarak görüyor. Mart çok kötü değil, nisan başında da showroomların hareketli olduğunu söyleyebilirim."

YERLİLERİN PAYI 4 PUAN YÜKSELDİ

Otomobilde yerlilerin payı 2026 Ocak-Mart aylarında yükseldi. OSD verilerine göre 2025'in aynı döneminde yüzde 32 olan yerli otoların payı 4 puan yükselerek yüzde 36'ya çıktı. Hafif ticarilerde yerli araçların payı yüzde 23'e, kamyonda yüzde 68'e yükseldi. Toplam otomotiv pazarında yerlilerin payı yüzde 31'den yüzde 35'e çıktı.