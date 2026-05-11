Elektrikli otomobilin payı artıyor

Nisanda elektrikli otomobillerin satışları yüzde 22.6 artışla 16 bin 435 adete çıktı. Elektrikli otoların pazar payı yüzde 20.5 oldu

Türkiye'de elektrikli otomobillerin pazar payı hızla artıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, nisanda elektrikli otomobil satışları yüzde 22.6 artışla 16 bin 435 adet oldu. Elektriklilerin pazar payı yüzde 20.5'e çıktı.

Ocak-nisan aylarında ise elektrikli otoların satışları yüzde 28.2 artışla 54 bin 463 adete yükseldi. Elektrikli otoların payı bu dönemde yüzde 18.7 oldu. Yıl sonunda elektrikli otoların payının yüzde 24'leri zorlaması bekleniyor.

Elektrikli otomobilleri payının artmasında artan yakıt fiyatları, avantajlı ÖTV oranları etkili oluyor. Ayrıca yeni modellerin satışa sunulması talebi artırıyor. Son olarak BMW Neue Klasse serisinin ilk modeli olan BMW iX3 50 xDrive'ı satışa sundu. Bayilerde sipariş toplamaya başlayan model şimdiden 4 bin adetlik ön siparişe ulaşmış. Türkiye'ye özel olarak revize edilen 160 Kw, 218 beygir çift motoru sayesinde yüzde 55 ÖTV dilimine girdi.

TREND DEĞİL

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, otomotiv sektöründe elektrifikasyonun yalnızca trend değil, sektörün ana belirleyici dinamiği olduğunu söyledi. Tiftik, "2025 bu dönüşümün hız kazandığı, pazara giren yeni oyuncularla rekabetin yoğunlaştığı ve talebin güçlü seyrini koruduğu bir yıl oldu. Elektrikli ve plug-in hibrit araçların toplam payının yaklaşık yüzde 22'ye ulaşması, elektrifikasyonun ana akım bir dinamik haline geldiğini açıkça gösteriyor" dedi.

BMW'DE SATIŞLARIN YARISI ELEKTRİKLİ

"Elektrikli modellerin toplam satışlar içindeki payının artması, bu dönüşümün ne kadar güçlü bir şekilde devam ettiğini ortaya koyuyor" diye konuşan Tiftik, şöyle devam etti: "2026'ya ABD–İran gerilimi, yüksek faiz ortamı ve küresel gelişmelerin etkisi altında başladık. Türkiye otomotiv pazarı yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.94 daralmasına rağmen hâlâ uzun dönem ortalamalarının üzerinde seyrediyor ve güçlü talep yapısını koruyor. Biz de ilk çeyreği BMW markamızla 4 bin 812 toplam satış adediyle tamamladık. Bu satışların yüzde 50.7'lik kısmını ise 2 bin 440 adetle tamamen elektrikli ve plug-in hibrit modellerimiz oluşturdu."