Türkler istedi Fransızlar yaptı

Dev markalar Avrupa’da ilk beşi zorlayan Türkiye’de tüketicilerin ihtiyaçlarını dikkate alıyor. Yeni modellerini geliştirirken Türk tüketicilerin istediği değişiklikleri yapıyorlar

Otomotiv devleri, Avrupa'nın en büyük altıncı otomobil pazarı olan Türkiye'yi uzun yıllardır yakından takip ettiler. Daha fazla satış yapabilmek için Türkiye'nin vergi sistemlerine uygun düşük motorlu modeller geliştirdiler. Ancak son yıllarda durum biraz değişti. Dev markalar, Avrupa'da ilk beşi zorlayan Türkiye'de tüketicilerin ihtiyaçları ve isteklerini daha fazla dikkate almaya başladı. Son olarak Peugeot, Fransa ve İngiltere'den sonra en çok satış yaptığı Türkiye'de tüketicilerin sözünü dinledi. 408 modelini yenilerken Türk tüketicilerin istediği değişikleri yaptı. Bunun nedeni ise dünyada en çok Peugeot 408 satış yaptığı ülkenin Türkiye olması. Peki Fransız marka Türk tüketicilerin hangi isteklerine yanıt verdi. Öncelikle açılabilir cam tavan, Focal müzik sistemi ve ayak hareketiyle açılabilen bagaj kapağını opsiyon listesine dahil etti.

ARTIK ZİNCİR VAR

Bunun yanı sıra markanın başını ağrıtan triger kayışı sorununu da ortadan kaldırdı, zincirli sisteme geçildi. Ancak bu sadece Türk tüketiciler istediği için olmadı. Çünkü tüketicilerin en çok şikayet ettiği triger kayışı Peugeot'nun tüm dünyada itibarını olumsuz etkileyen bir sorundu. Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, "Ürün geliştirme konularında sürekli birlikte çalıştık. Çok sık Fransa'yı ziyaret ettik. Sadece ürün geliştirme değil ama dünyanın diğer ülkelerine de ve Avrupa'nın diğer ülkelerine de bizim kendimizi anlattığımız, modeli nasıl konumlandırdığımızı anlattığımız sunumlar da yaptık" dedi.



DÜNYADA EN ÇOK 408 SATILAN ÜLKE

Peugeot 408'in Türkiye için çok önemli bir model olduğunu söyleyen Kaplan, şöyle devam etti: "Lanse edildiği 2023'ten bu yana globalde en çok 408 modelinin satıldığı ülke son 3 senedir hep Türkiye oldu. Dolayısıyla bizim bu yıl için de hedefimiz 10 bin ve hatta şartlar izin verirse bunun da üzerinde bir 408 satışı gerçekleştirmek. SUV satışlarımızın yaklaşık yüzde 25'inin 408 modelimizden gelmesini bekliyoruz."



FRANSA VE İNGİLTERE'NİN ARDINDAN ÜÇÜNCÜ

Türkiye, 2025'te Peugeot markasının, Fransa ve İngiltere'nin ardından en büyük üçüncü ülkesi oldu. Hafif ticari araçlarda ise ikinci konumda bulunuyor. Bu arada Ortadoğu ve Afrika bölgesinin de en çok Peugeot satılan ülkesi Türkiye.