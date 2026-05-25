Tüplü oto elektrikli otoya karşı

Elektrikli otomobillerin satışları ve pazar payı artarken, Dacia’dan LPG atağı geldi. LPG’li modeller bir elektrikli otomobilin şarj maliyetine denk yakıt maliyetine sahip

ABD ile İran arasında yaşanan savaş sonrasında yükselen akaryakıt fiyatları tüm dünyada elektrikli otomobillere olan talebi artırdı. Türkiye'de de benzer bir durum yaşanıyor. Son aylarda elektrikli otomobillerin pazar payı artarken, internette elektrikli otomobilleri araştıran, showroom'ları ziyaret eden tüketicilerin sayısında da ciddi artış görülüyor.

İşte tam bu noktada Dacia, Eco-G 120 motor seçeneği modelleriyle elektrikli otomobillere rakip oldu. Eco-G 120, aynı zamanda bir elektrikli aracın (DC) şarj maliyetine denk, benzinli ve dizel yakıt tiplerine kıyasla yüzde 50'ye varan yakıt maliyet avantajı sunuyor.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, "2026 yılı Dacia markamız için oldukça önemli bir yıl olacak. Yılın ilk çeyreğinde Sandero, Sandero Stepway ve Jogger modellerimizin yenilenen versiyonlarını pazara sunduk. Haziran itibarıyla da mevcut pazar şartlarında çok tercih edileceğini düşündüğümüz bir sedan şeçeneği olacak Logan modelimizi otomotiv pazarına kazandırıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu ürün atağı ile, Dacia'nın pazar payını artırmayı ve yeni ürün stratejimiz ile markayı daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz. Herkes için ulaşılabilir mobilite anlayışıyla, rakipsiz tüketim maliyetleriyle, fiyat-performans odağıyla ve güvenilirlik anlayışını baz alarak sunduğumuz 7 yıl garanti süresiyle Dacia'yı daha güçlü hale getiriyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN YENİ TAKSİSİ OLMAYI HEDEFLİYOR

Yenilenen Dacia ürün ailesinin en yeni üyesi Yeni Logan, sedan versiyonuyla Türkiye'de haziran itibarıyla satışa sunuluyor. 13 yıl sonra yeniden Türkiye'de yollara çıkacak olan Yeni Logan, B-SUV segmentinde tek sedan olacak. İki farklı motor ve şanzıman seçeneği bulunan Logan, 628 lt'lik bagaj hacmiyle dikkat çekiyor. Dacia Logan'ın taksiciler ve filolara hitap etmesi bekleniyor. Ayrıca üretimine son verilen Fiat Egea Sedan'ın açığını kapatacağı düşünülüyor.

YAKIT MALİYETİ YÜZDE 50 DAHA UCUZ

Yapılan hesaplamalara göre 100 km'de benzinli bir otomobilin yakıt harcaması 350 TL, dizel bir otomobilin yakıt harcaması 358 TL seviyesinde gerçekleşiyor. Buna karşın LPG'li bir otomobilin 100 km'deki yakıt harcaması 236 TL, elektrikli bir otomobilin DC şarjla harcaması ise 237 TL. Benzinli bir otomobilin deposunu tam olarak doldurmak için gerekli olan bütçe ile, Eco-G 120 versiyonun LPG deposu iki kez doldurulabiliyor.