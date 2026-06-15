SUV’da tarihi rekor

SUV araçların pazar payı 2026’da yüzde 64,8’e yükselerek tarihi rekora imza attı. Sedanların payı ise yüzde 20’nin altına inerek adeta çakıldı.

Türkiye'de SUV araçların pazar payı artıyor. 10 yıl önce yüzde 16,2 olan SUV'ların payı 2025'te yüzde 61,9'a çıktı. Yükseliş 2026'da da devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında toplam 230 bin adet SUV satıldı. SUV'ların payı yüzde 64,8 gibi rekor seviyeye yükseldi. SUV'ların payının yeni modellerle birlikte daha da artması bekleniyor.

CLIO'NUN TAHTINA OTURACAK

Son olarak Renault, Bursa Oyak Renault Fabrikaları'nda üretilen C-SUV modeli Boreal'ı satışa sundu. Duster ve Austral'den sonra üçüncü SUV modeliyle pazardaki iddiasını artırdı. Boreal'in hem Renault hem de Türkiye otomotiv pazarında dengeleri değiştireceği belirtiliyor. 2027'de Boreal'in Renault'nun en çok satan modeli Clio'nun koltuğuna oturması bekleniyor. Böylece Boreal, Türkiye otomotiv pazarı liderliğini de Clio'dan alacak. Ayrıca düne kadar sedan ve hatchback otomobilleriyle bilinen Renault'da SUV dönüşümü de hızlanıyor. 2026'da SUV segmentinde ilk üçte yer alan marka, 2027'de Boreal ile SUV lideri olmayı planlıyor.

YERLİLİK ORANI % 40



Türkiye için geliştirilen ve Bursa'da üretilen Boreal, yüzde 40'ın üzerinde yerlilik oranına sahip. Bu sayede Boreal, ÖTV muafiyeti kapsamına girerek avantaj sağlayacak.

TÜRKİYE'YE VERDİĞİMİZ YATIRIM SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Türkiye'de 400 milyon euroluk yatırımın son aşamasına gelen, Duster ve Clio'nun ardından Boreal'ı üretmeye başlayan OYAK ve Renault, yeni Boreal'in lansmanında 'yatırımla' ilgili mesajlar verdi. Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet, "1969'da yapılan ortaklık Türkiye'ye olan inancın ve Türkiye'ye olan sarsılmaz güvenin çok güzel bir göstergesi. Biz Türkiye'ye ne söz verdiysek onu gerçekleştirdik. Türkiye'de yatırımlarımıza devam edeceğiz, daha ileriye gideceğiz" diye konuştu. MAİS Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'ne verdiğimiz yatırım sözümüzü tuttuk. OYAK ve Renault Group'un güçlü ortaklığıyla hayata geçirilen bu projenin, ülkemizin otomotiv sanayisine, ihracatına ve ekonomik gelişimine uzun vadeli katkılar sunacak bir başarı hikayesi olacağına inanıyoruz" şeklinde konuşması çalışanlar tarafından uzun süre alkışlandı.