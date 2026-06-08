Pickup’a vergi freni

ÖTV artışı ve pazardaki model sayısının azalmasıyla birlikte pickup satışları geriledi. 2026 Ocak-Mayıs aylarında 6 bin 448 adet pickup satıldı. Pickupların pazardan aldığı pay yüzde 6.7 oldu

Türkiye otomotiv pazarında bir döneme damga vuran pickup segmenti, eski günlerini arıyor. Bir zamanlar 25-30 bin adetleri zorlayan pickup satışları, ÖTV artışı, pazardaki model sayısının azalmasıyla birlikte daraldı. 2025'te gerçekleşen düzenlemeyle ÖTV oranı yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseltildi. Bu artışla birlikte pickup fiyatlarında ciddi oranda yükseliş yaşandı. Ancak vergi artışı beklentisi nedeniyle 2025'in ilk yarısında pickup satışlarında yüzde 44 gibi yüksek artış görüldü. Tabii ki bu geçici bir yükselişti.

BAZI MARKALAR PİYASADAN ÇEKİLDİ

Pickup pazarı 2026'da ise beklendiği gibi daralmaya başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2026 Ocak-Mayıs aylarında 6 bin 448 adet pickup satıldı. Pickupların pazardan aldığı pay yüzde 6.7 oldu. 2025'in aynı döneminde 6 bin 497 adet pickup satılmış, pazar payı yüzde 6.8 seviyesinde gerçekleşmişti. ÖTV artışı sonrasında bazı markalar piyasadan çekildi. Şu anda pazarda Ford, Foton, Isuzu, Ssangyong, Toyota ve Volkswagen markaları pickup modellerini satışa sunuyor.

REKABET DEVAM EDİYOR

Pazardaki daralmaya rağmen pickup segmentindeki rekabet yenilenen modellerle devam ediyor. Son olarak Toyota yenilenen Hilux modelini tanıttı. Toyota, dünya genelinde 60 yılda 27 milyon satan Hilux'ın dokuzuncu neslini ağustos ayından itibaren Türkiye'de sunacak. Yeni Hilux, 2.8 LHybrid 48V motorla gelecek. Otomotik şanzımanla eşleştirilen 4x4 çekiş sistemine sahip 2.8 litrelik dört silindirli dizel motor, 204 bg güç ve 500 Nm tork üretiyor. Yeni Hilux, yüksek taşıma kapasitesinden de ödün vermiyor. Model, 3.500 kg çekme kapasitesiyle kullanıcıların beklentilerini karşılamayı sürdürüyor.



DARALAN PAZARDA DEV REKABET

Yılın ilk beş ayında en çok satan pickup modeli 2 bin 737 adetle Ssangyong Musso Grand oldu. Onu 2 bin 313 adetle Toyota Hilux izledi. Pickup segmentinin yeni oyuncusu Otokar tarafından ithal edilen Foton Tunland 585 adet satış gerçekleştirdi. Ford Ranger 439 adet, Ford F-150 6 adet, Isuzu D-Max 301 adet, Volkswagen Amarok 67 adet satıldı.



PICKUP SATIŞLARI

Yıllar Adet

2021 11.063

2022 10.972

2023 16.940

2024 16.805

2025 20.373

2026 * 6.448

*ODMD Ocak-Mayıs verileri