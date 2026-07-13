Yerli araçların payı 5 puan arttı

2025’te yüzde 29 olan yerli araçların payı, 2026’da 5 puan artışla yüzde 34’e çıktı. Binek otomobilde yerli üretimin payı yüzde 31’den 34’e, hafif ticaride ise yüzde 20’den 23’e yükseldi

Otomotiv pazarında Türkiye'deki fabrikalarda üretilen yerli araçların payı artmaya başladı. Toplamda 2025'te yüzde 29 olan yerli araçların payı, 2026 Ocak-Haziran döneminde 5 puan artışla yüzde 34'e çıktı. Binek otomobilde yerli üretimin payı yüzde 31'den yüzde 35'e çıktı. Hafif ticaride yüzde 20 olan yerli araçların payı yüzde 23, kamyonda yüzde 59 olan yerli üreticilerin payı yüzde 65'e çıktı. 2026'de devreye girecek yeni yatırımlarla birlikte yerli araçların payının yükselmesi bekleniyor. 2020'de Türkiye'deki fabrikalarda üretilen araçların toplam pazardan aldığı pay yüzde 46 seviyesinde oldunu söyleyen Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, "O dönemde satılan her iki araçtan bir tanesi yerli üreticiler tarafından yapılıyordu. Bu rakamlara belki ulaşamayacağız ama yüzde 40'lara doğru yükseldiğini gözlemleyeceğiz" dedi.

ELEKTRİKLİ OTO ÜRETECEK

Yatırımların devreye girmesiyle birlikte otomotiv pazarındaki yerlilerin payının yükselişe geçecek. Hyundai İzmit tesislerinde elektrikli Ioniq 3 modelini üretmeye hazırlanıyor. 250 milyon euro yatırımın yapıldığı modelin seri üretim ağustosta başlayacak. Ioniq 3, eylülde yollara çıkacak. Oyak Renault, C-SUV segmentindeki modeli Boreal modelini üretmeye başladı. Yeni model haziran itibariyle Türkiye'de satışa sunuldu. Oyak Renault, Boreal'dan sonra Dacia'nın crossover modeli Striker'ı yılın son çeyreğinde üretmeye başlayacak. Dacia Striker, aralıkta Türkiye'de yollara çıkacak.

4 MARKAYA ÜRETİM

Kapasitesini 500 bin adete çıkaran Tofaş, 256 milyon euroluk yatırımla hayata geçireceği K9 projesinde sona yaklaştı. Tofaş Bursa'daki tesislerinde Stellantis Grubu markalarına hafif ticari araç üretecek. 2027'de Togg'un yeni modeli T6 üretimine başlaması da yerli araçların payının yükselişine katkı sağlayacak. Sonuç olarak yeni yatırımlar Türkiye otomotiv pazarında yerli araçların payını yükseltirken, otomotiv ihracatına ve dış ticaret dengesinin iyileşmesine destek verecek.



PREMİUM OTODA REKABET ARTIYOR

DS Automobiles, ürün gamındaki yeni dönemi temsil eden yeni DS N°7'yi ekimde Türkiye'de yollara çıkarmaya hazırlanıyor. DS N°7, ilk etapta 145 BG sistem gücündeki yeni nesil hibrit güç ünitesiyle satışa sunulacak. Tamamen elektrikli versiyon ise 2027'de gelecek.

Pallas ve Étoile donanım seviyeleriyle yollara çıkacak olan DS N°7, aydınlatmalı ön ızgarası, izolasyonlu panoramik cam tavanı, sürüş yardımcıları ile premium SUV segmentinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

DS Automobiles Marka Direktörü Selim Eskinazi, DS N°7 ile yalnızca yeni bir SUV modelini değil, DS Automobiles'in geleceğe bakışını da Türkiye yollarına çıkarttıklarını söyledi. Eskinazi, "Ekimde müşterilerimizi yeni nesil bir DS Automobiles deneyimiyle buluşturacağız. Lansmanla birlikte de ön talepleri toplamaya başlayacağız" dedi.