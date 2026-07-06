Filoda elektrikli oto sayısı artıyor

33 ülkede 10 bin 157 yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, elektrikli araç dönüşümünün hızla devam ettiğini gözler önüne serdi. Türkiye’de de filolardaki elektrikli araç oranının üç yıl içinde yüzde 12’ye ulaşması bekleniyor

Türkiye'de elektrikli otomobile olan talep artıyor. 2026 Ocak-Haziran aylarında 81 bin 331 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otoların pazar payı yüzde 18.5'e yükseldi. Elektrikli otomobil pazarında yaşanan talep artışının bir benzeri filo kiralamada da görülüyor. Filolarda elektrikli otomobillerin oranı her yıl artıyor.

TEB Arval'in desteğiyle her yıl gerçekleştirilen Arval Mobility Observatory (AMO) Filo ve Mobilite Barometresi 2026 sonuçlarına göre, Türkiye'de şirketlerin yüzde 27'si filolarında en az 1 elektrikli araca sahip. Binek araç filolarındaki elektrikli araç oranının önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 12'ye ulaşması bekleniyor. Bu arada bugün itibarıla şirketlerin yüzde 54'ü bataryalı elektrikli araçlar (BEV), şarj edilebilir hibrit araçlar (PHEV) veya hibrit araçlar (HEV) gibi alternatif enerji teknolojilerini kullanıyor.

YENİ BİR DÖNEM

TEB Arval Genel Müdürü Fatih Deynek, Türkiye'de filo yönetiminin yeni bir evreye geçtiğini söyledi. Şirketlerin artık elektrifikasyonun gerekliliğini tartışmaktan çok, bu dönüşümü nasıl daha verimli ve sürdürülebilir şekilde hayata geçireceklerine odaklandığını ifade eden Deynek, şöyle devam etti:

"Araştırma sonuçları, Türkiye'de elektrikli araç kullanımına yönelik güçlü bir irade bulunduğunu ancak şarj altyapısı ve operasyonel verimlilik gibi başlıkların dönüşümün başarısında belirleyici olacağını ortaya koyuyor. Bununla beraber mobilite anlayışı da değişiyor. Şirketler çalışanlarına yalnızca araç sunmak yerine daha esnek, daha sürdürülebilir ulaşım çözümleri geliştirmeye yöneliyor. Önümüzdeki süreçte çevresel hedefleri mali disiplinle buluşturan, veriyi etkin yöneten ve çalışan beklentilerine çeviklikle yanıt veren şirketler rekabet avantajı sağlayacak."

DÜŞÜK YAKIT MALİYETİ İLK SIRADA

Araştırma sonucuna göre şirketlerin elektrikli araç kullanım nedenleri arasında ilk sırada yakıt giderlerini azaltmak istemeleri geliyor. Bu oran yüzde 51. İkinci neden ise elektrikli araçların çevresel etkilerinin daha düşük olması Elektrikli araç kullanımının önündeki engeller arasında ise yüzde 68 ile şarj altyapısının eksikliği yer alıyor. İkinci sırada menzil bulunuyor.

İKİNCİ EL ARAÇLARIN SAYISI ARTIYOR

Türkiye'de şirketlerin yüzde 31'i filolarında ikinci el araç kullanırken, yüzde 44'ü önümüzdeki üç yıl içinde ikinci el araçları filolarına dahil etmeyi planlıyor. Ayrıca şirketlerin yüzde 27'si ikinci el araç finansmanında operasyonel kiralamayı tercih ediyor veya etmeyi değerlendiriyor.