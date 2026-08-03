Çin-Japon taht kavgası

Çin dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı ünvanını 2023’te Japonya’dan aldı. Çinliler şimdi de Japonya pazarını gözüne kestirdi. Japonya’da Çinli otolar yollarda görünmeye başladı

Çin 2023'ten bu yana dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı ünvanına sahip bulunuyor. 2022'de Almanya'yı sollayıp ikinci sıraya çıkan Çin, 2023'te ise Japonya'yı da geçip dünyanın bir numarası oldu. Uzun yılardır dünyanın bir numaralı ihracatçısı olan Japonya'nın unvanını ele geçiren Çinliler, şimdi de Japon otomotiv pazarını gözüne kestirdi.

İLK BYD ADIM ATTI

2023'te Japon pazarına giriş yapan Çinli BYD, yeni modeli Rocco'yu tanıttı. K-Car denilen bu segment, Japon otomobil pazarının yüzde 40'ını oluşturuyor. O yüzden bu otomobilin ticari başarısı Japon markalar açısından önemli. BYD, fiyat avantajına sahip bu önemli modelle Japon Toyota, Nissan ve Honda gibi markaları kendi evlerinde zorlayacak gibi görünüyor.

BYD şu anda Japonya'da Atto 3, Dolphin ve Seal modellerinin satışını gerçekleştiriyor. 2026'da ürün gamına Seal 6 ve Atto 2 modelini ekleyeceğini açıklamıştı. Markanın Japonya'daki ürün gamı toplam sekiz modelden oluşacak.

BYD dışında şu anda Japonya'da bir başka Çinli marka satılmıyor. Ancak, Çinli BYD, Chery, SAIC, Geely, Changan, Great Wall gibi markalar daha ulaşılabilir bütçe dostu otomobillerle tüm dünyaya çıkarma yapıyor. Çinli otomobiller Avrupa, Güneydoğu Asya, Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika'ya kadar dünyanın dört bir yanında yollarda görülüyor.

Japonya hükümeti tarafından Çinli markalara bir kısıtlama ve yasaklama getirilmediği taktirde, yakın zamanda diğer Çinli markaları da Japonya yollarında göreceğiz.

AVRUPA'DA DA JAPONLARI SOLLADILAR

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin mayıs istatistiklerine göre, beş Çinli otomobil üreticisi (BYD, SAIC, Geely, Chery ve Leapmotor) toplamda 138 bin 400 yeni araç satarak bir önceki yıla göre yüzde 65'lik bir artış kaydetti. Aynı dönemde, altı Japon otomobil üreticisi (Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda ve Mitsubishi) Avrupa'da yüzde 3 düşüşle 130 bin adet satış gerçekleşti. Böylece Çinli üreticiler Japon markalarını yüzde 6 gerisinde kaldı.

2025'TE 8.3 MİLYON ADET ARAÇ İHRAÇ ETTİ

2019'da 700 bin adet araç ihraç eden Çin, bu tarihten itibaren ihracatını yükseltmeye başladı. Çin'in ihracatı 2023'te 3.1 milyon, 2024'te ise 5.5 milyon adete yükseldi. Asıl rekor 2025'te geldi. Çin'in global ihracatı 8.3 milyon adete çıktı.