Ticari araçta yerlilerin payı artıyor

2025’te yerli ticari araçların yüzde 22.1 olan pazar payı yılın ilk altı ayında yüzde 23’ü geçti. Yılın son çeyreğinde üretilecek ticarilerle birlikte yerli araçların pazar payının yüzde 50’nin üstüne çıkması bekleniyor

Türkiye hafif ticari araç pazarında yerli üretimin payı artıyor. 2025'te 22.1 olan yerli hafif ticari araçların payı, 2026 Ocak-Haziran aylarında yüzde 23'e yükseldi. Yılın üçüncü çeyreğinden itibaren yeni yerli araçların satışa sunulmasıyla birlikte yerli üretimin payı artacak. 2027'den itibaren yerli ticarilerin payının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.

BURSA'DA ÜRETİLECEK

Tofaş, Bursa tesislerinde Stellantis Grubu markaları için hafif ticari araç üretiyor. Şu anda Citroen Jumpy ve Spacetourer üretiliyor. Yılın üçüncü çeyreğinden itibaren Citroen Berlingo da 'Made in Türkiye' etiketiyle satışa sunulacak. Aynı şekilde Opel'in Zafira, Vivaro ve Vivaro City Van modelleri Bursa'da üretiliyor. Opel'in Combo modeli de üçüncü çeyrek sonunda Bursa Tofaş tesislerinde banttan inecek. Tofaş, Fiat markası için Scudo ve Ulysse modellerini üretiyor. 2026'nın üçüncü çeyreğinde, altıncı nesil Doblo'lar yeniden Türkiye'de üretilmeye başlanacak. Bir anlamda Doblo üç yıllık bir aradan sonra yuvasına geri dönmüş olacak. Peugeot'nun hafif ticari modeli Rifter, 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda üretilecek. Böylece marka hâlihazırda Bursa'da üretilen Expert Van ve Expert Traveller modellerinin ardından Rifter'ı da yerli üretim ürün gamına ekleyecek.





TEDARİK AVANTAJI VAR

Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, "Expert Van ve Expert Traveller ile başladığımız yerli üretim hamlemizi Rifter ile daha da ileri taşıyoruz. Artık yerli üretimin sağlayacağı lojistik ve tedarik avantajlarıyla hafif ticari araç pazarındaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Expert Van ve Expert Traveller ile D segmentinde güçlenen Peugeot, Rifter'ın da devreye alınmasıyla C segmenti hafif ticari araç segmentindeki iddiasını yerli üretimle destekleyecek" dedi.



3 YILDA PAZAR PAYINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

2022'de yüzde 58.9 olan yerli üretimin payı, 2023'te yüzde 46.2'ye, 2024'te yüzde 27.2'ye, 2025'te ise yüzde 22.1'e geriledi. 2026 Ocak-Haziran döneminde ise yüzde 23.5'e yükseldi. Yılın ilk altı ayında 27 bin 177 adeti yerli olmak üzere toplam 117 bin 845 adet hafif ticari araç satıldı.