Avrupa'da voltaj temmuzda yükseldi

Avrupa elektrikli otomobil pazarı 2026 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Temmuz ayında da yüzde 13.6 artışla 224 bin adet elektrikli oto satıldı. İlk yedi ayda satışlar 1.5 milyonu geçti.

Son birkaç yıldır inişli ve çıkışlı bir seyir izleyen Avrupa elektrikli otomobil pazarı, 2026'a iyi bir başlangıç yaptı. Satışlar istikrarlı bir şekilde artmaya başladı.

Ancak 2026 Temmuz ayı elektrikli otomobiller için adeta yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Satışlar yüzde 13.6 artışla 224 bin 266 adete yükseldi. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 25.7 seviyesinde gerçekleşti. Yani satılan her 100 araçtan 25'i elektrikli oldu. İçten yanmalı motorlu araçların satışları ise yüzde 9 düştü. Pazar payı ise 29'a geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre Ocak-Temmuz aylarında 1.5 milyon adet araç satışı gerçekleşti. 2025'in aynı dönemine göre satışlar yüzde 30 arttı.

Avrupa'nın en büyük elektrikli otomobil pazarı unvanına sahip olan Almanya'da satışlar yüzde 26 arttı. Fransa'da da yüzde 29 artış görüldü. Bu yükseliş elektrikli otomobillerin pazar paylarına da yansıdı. Fransa'da elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 17'den yüzde 35'e yükselerek rekor kırdı. Almanya'da da yüzde 29'a ulaştı.

UYGUN FİYATLI MODELLER



Pazardaki talebin en önemli nedeni İran-ABD savaşı nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış. İkinci neden ise elektrikli otomobillere verilen vergi desteği. Bunların yanı sıra uygun fiyatlı daha ulaşılabilir elektrikli modellerin satışa sunulması da elektrikli otomobillere olan talebin artmasına neden oldu. Elektrikli otomobil pazarında artış lüks segment değil, diğer segmentlerde görülüyor.



DANİMARKA BİRİNCİ SIRADA

Yüzde 80 ile Avrupa'da en çok elektrikli otomobil pazar payına sahip ülkesi Danimarka. Bu oran Finlandiya'da yüzde 52, Hollanda'da yüzde 47, Belçika ve İsveç'te yüzde 43 civarında. Avrupa'nın güney ve doğusunda ise durum farklı. Polonya'da elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 4, Çekya'da yüzde 8 seviyesinde.

TÜRKİYE'DE 93 BİN ELEKTRİKLİ SATILDI



Temmuz 2026'da Türkiye'de 12 bin 694 adet elektrikli otomobil satıldı. Temmuzda elektriklilerin pazar payı yüzde 20.3 oldu. ODMD verilerine göre Ocak- Temmuz aylarında ise 93 bin 403 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Elektrikli otomobillerin pazar payı bu dönemde 18.6 oldu.