Çinliler montaj üretimle Avrupa’da

Yüksek vergilerle Avrupa’ya girişleri engellenmeye çalışılan Çinli otomobil markaları, çareyi fason üretimde buldu. BYD, Leapmotor, Chery ve MG fabrika yatırımı yaparken, GAIC Grubu ile Xpeng montaj üretimi tercih etti

Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisi koyan Avrupa Birliği (AB) Çinlileri durdurmakta zorlanıyor. Çinli markalar montaj üretim ve yatırımla engelleri aşmaya çalışıyor. SAIC Motor bünyesindeki MG, Avrupa'da üretim için İspanya'yı seçti. BYD Macaristan'da fabrika yatırımı gerçekleştiriyor. Leapmotor da Stellantis ortaklığıyla İspanya'da üretime başladı. Chery Grubu ise İspanya'daki Nissan fabrikasını alıp Avrupa'ya adım attı. GAIC Grubu da Avusturya'da Magna tesislerinde montaj üretim yaptırıyor. Aynı şekilde Xpeng Avusturya'da Magna tesislerinde montaj üretim yapmayı seçti.

HİBRİTLERE ÖNLEM GELİYOR

Avrupa'da Çin krizi sadece elektrikli otomobillerde yaşanmıyor. Çin malı elektrikli araçlara ek gümrük vergisi koyan Avrupa Birliği (AB), bu kez patlayan Çinli hibrit araç ithalatını frenlemek adına düğmeye bastı. AB bu kez Çin malı hibrit araçlara ek vergi planlıyor. Financial Times'ın haberine göre, AB ticaret savaşını önleme çabaları kapsamında Çin'den hibrit araç ihracatını gönüllü olarak sınırlandırmasını talep etti.

Brüksel, Pekin'in Çin menşeli hibrit araç satışlarını AB pazarının yaklaşık yüzde 15'iyle sınırlamasını istiyor. Dataforce verilerine göre, Çinli markaların AB, Birleşik Krallık ve EFTA ülkelerindeki toplam pazar payı 2021'de yüzde 0.5 seviyesindeyken, 2026'nın ilk yarısında yüzde 9.5'e yükseldi. Satışları yüzde 107 artış gösterdi. Temmuz'da Çinlilerin payı yüzde 11'i geçti.

TİCARET AÇIĞI YÜZDE 9 ARTTI

AB'nin Çin ile olan dış ticaret açığının bir kırılma noktasına geldiğine dikkat çekiliyor. Bu yüzden AB, Çin ile ticaret açığını azaltmak için elindeki tüm araçları kullanmayı planlıyor. AB'nin Çin ile dış ticaret açığı 2025'te yüzde 9 artışla 360.4 milyar euroya ulaştı.

YÜZDE 45.3 EK VERGİ YÜKÜ

AB, Ekim 2024'te Çin'de üretilen elektrikli otomobillere markalara göre değişen ve yüzde 35.3'e varan oranda tarife getirdi. Belirlenen vergi oranlarını yürürlükteki yüzde 10'luk vergi eklenince, yüzde 45.3'e varan ek yük getirilmiş oldu. Düzenleme ilk etapta beş yılı kapsıyor.