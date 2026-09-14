Manuel vites bitti

10 yıl önce yüzde 42,7 olan manuel vitesli otomobillerin pazar payı 2026'da yüzde 3'e geriledi. Otomatik vitesli otomobillerin payı ise yüzde 97'ye çıktı.

Türkiye otomotiv pazarında ezber bozuldu. Düne kadar sedan ülkesi olan Türkiye, SUV ülkesine dönüştü. Sedan otomobillerin pazar payı 2026 Ocak- Ağustos döneminde yüzde 20'ye gerilerken, SUV'ların payı yüzde 66.1'e yükseldi. Bir dönem çok satan dizel otomobiller yerini elektrikli otolara bıraktı. Dizellerin payı yüzde 5.9'a gerilerken, elektriklilerin payı yüzde 18.8'e ulaştı. Benzer bir gelişme manuel viteste de yaşandı. 10 yıl önce yüzde 42.7 olan manuel vitesli otoların pazar payı, 2026 Ocak-Ağustos aylarında yüzde 3'e geriledi. Otomatik vitesli otomobillerin payı ise yüzde 97'ye çıktı. 2025'in aynı döneminde bu pay yüzde 94.5 seviyesindeydi.

LÜKS OTODA YÜZDE 100

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre bu dönemde 547 bin 126 otomatik vitesli otomobil satılırken, manuel vitesli otomobil satışı ise 17 bin 115 adette kaldı. Ağustos ayında ise 59 bin 951 otomatik vitesli otomobil satıldı. Yılın ilk sekiz ayında A segmenti yani mini otomobillerde otomatik şanzımanın payı yüzde 100 oldu. B segment otomobillerde otomatik şanzımanın payı yüzde 97.7 ile 2025'in 1 puan altında gerçekleşti. C segment otomobillerde ise 2025'e göre 5 puan yükselerek yüzde 95.6 oldu. D ve F segment otomobillerde otomatik şanzımanın payı yüzde 100 gerçekleşti. Teknolojik gelişmeler sayesinde sorunsuz çalışan otomatik şanzımanlar üretilmeye başlandı. Ayrıca otomatik şanzımanların maliyetleri düştü. Bütün bunlar otomatik şanzımanlı otomobillere olan talebi artırdı. Türkiye'de bugün itibarıyla manuel şanzımanlı otomobiller, filolar tarafından tercih ediliyor.