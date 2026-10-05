Premium otoda sedan rekabeti

Lüks otomobil segmentinde sedan rekabeti yeni modellerle büyüyor. İki yıl aradan sonra sedan modelini Türkiye’de satışa sunan Volvo’dan sonra Mercedes-Benz de yeni C-Serisi’ni tanı

Türkiye otomotiv pazarında sedan araçların payı 2026 ilk dokuz ayında yüzde 19.9'a geriledi. 2025'in aynı döneminde sedanların pazar payı yüzde 22.3 seviyesindeydi. Bu düşüş, birçok markanın sedan modellerinin üretimini durdurmasından kaynaklandı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2026 Ocak-Eylül aylarında toplam 125 bin adet sedan otomobil satıldı. Lüks segmentte 7 bin 306 adet, upper lüks segmentte ise 1224 adet sedan model satışı gerçekleşti.

Volkswagen, Fiat, Honda, Ford gibi markalar sedan modellerinin Türkiye'de satışını durdururken, Audi, BMW, Mercedes-Benz gibi premium markalar sedan modellerin satışına devam ediyor.

MALEZYA'DAN GELİYOR

Son olarak Volvo da rekabete katıldı. Çin'de üretilen otomobillere uygulanan ek vergiler ve çeşitli engeller nedeniyle 2024'te sedan modellerinin Türkiye'deki satışını durduran Volvo, iki yıl aradan sonra yeniden sedan rekabetine elektrikli ES90 ile geri döndü.

Marka, sedanın zerafetini, fastback'in çok yönlülüğünü ve SUV'ların sunduğu geniş iç mekân ile yüksek sürüş pozisyonunu bir araya getiren ES90 modelini satışa sundu. Volvo Cars'ın Malezya'daki 60 yıllık tesisinde üretilen ES90, Türkiye'de herhangi bir kısıtlama olmadan Türkiye'ye gelebiliyor.

800 volt elektrik mimarisi sayesinde ES90, şimdiye kadarki en hızlı şarj olan ve en uzun menzil sunan tamamen elektrikli Volvo modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

10 dakika şarj ile 285 kilometreye kadar menzil kazanabilen ES90, tek şarjla 696 kilometre menzili sunuyor.

ELEKTRİKLİ OTODA İDDİASINI ARTIRIYOR

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, yeni ES90'ın Türkiye'de satışa sunulmasına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Volvo Cars'ın geleceğini temsil eden tamamen elektrikli modelimiz ES90, sedan otomobil anlayışına yeni bir yorum getiriyor. ES90, sade ve zamansız İskandinav tasarımını nitelikli malzemeler, ileri güvenlik teknolojileri, konfor ve güçlü bir elektrikli sürüş deneyimiyle bir araya getiriyor. ES90'ın tamamen elektrikli model gamımıza katılması ile beraber Türkiye'de premium elektrikli otomobil pazarındaki varlığımızı daha da güçlendireceğimize inanıyoruz.'

EN ÇOK SATTIĞI SEDAN MODELİNİ YENİLEDİ

Mercedes-Benz de yenilenen C-Serisi'yle sedan segmentindeki iddiasını artırdı. Yeni nesil tamamen elektrikli Mercedes-Benz C-Serisi, Türkiye'de satışa sunuluyor. 2025'te 33 bin 374 adetle Türkiye'de tarihinin en yüksek satışına ulaşan Mercedes-Benz'in en çok sattığı model ise C-Serisi oldu. Yenilenen C-Serisi'nin dış tasarımında en dikkat çekici değişim, klasik sedan çizgisinin coupe benzeri bir görünüme evrilmiş olması. Elektrikli C Serisi, 94,5 kws kapasiteli batarya ile 762 kilometreye kadar menzil sunuyor. 800v mimarisi sayesinde çok kısa sürede (yaklaşık 10 dakikada 300+ km) yüksek doluluk oranına ulaşıyor.