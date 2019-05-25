ŞEBNEM BURSALI

Bugünden itibaren İstanbul seçimlerine tam 29 gün kaldı, adaylar sahada ve ekranlarda çalışmalarını sürdürüyor ama gelin görün ki kimileri hâlâ bu seçimlerin meşruiyetini tartışmaya çalışıyor. YSK, çarşamba akşam saatlerinde 250 sayfada, neden iptal kararı aldığını son derece ayrıntılı gerekçelendirerek anlattı. Hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak derecedeki karara rağmen, CHP sözcüleri artık komik diyebileceğim bir gerekçeyle kararı eleştirmeye çalışıyor: Neymiş efendim: "YSK'nın kararında oyların çalındığı denilmiyormuş!" Yapmayın lütfen, ciddiyetten bu kadar uzaklaşmayın beyler. Okumadıysanız ya da anlamadıysanız YSK'nın 250 sayfalık gerekçeli kararındaki ilgili cümleyi bir kez daha hatırlatayım: "İstanbul genelinde kullanılan yaklaşık 300 bin oy pusulasının hukuki durumunun belirsiz hale gelmiş olmasından dolayı sonuçlarının her türlü şüpheden uzak ve kesin olarak belirlenmesinde hukuken imkan bulunmadığı, ayrıca tüm bu hata ve usulsüzlüklerin sehven ve münferiden değil, bilakis kasten ve organizeli bir şekilde yapıldığını gösterdiği gerekçesiyle..." Yani, hukuk insanlarından oluşan bir yargı kurumu konumundaki YSK'nın, hukuk dilinde "çalındı" demeyeceğini bilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak gerekmiyor. Asgari siyaset bilgisi yeterli. Ama ben yine de size bu cümlenin konuşma dilindeki tercümesini yapayım. Diyorlar ki çok basit: "Adamlar Organize Çalmış!"