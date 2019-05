ŞEBNEM BURSALI

Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. Yılı, tam da bu özel tarihe yakışır şekilde kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Samsun'da yapılan her sahne performansı da ayakta alkışlandı ve herkese Kurtuluş Savaşı'nın o zorlu mücadelesini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne emeklerle kurulduğunu bir kez daha yaşattı. Bayrama yakışan en güzel fotoğraf da; Başkan Erdoğan ve diğer tüm liderlerin bir araya gelerek verdikleri poz ile ortaya çıktı. Türkiye'nin önemli meselelerinde, milli kutlamalarında ortak tavır, birliktelik görüntüsü, öncelikle millet adına teşvik ve umudu arttırır. Ancak; liderler arasında olmayı reddeden İP Lideri Meral Akşener'in bir de gerekçe olarak dünkü grup toplantısında söyledikleri gerçekten bu milli şuur ve anlayışa hem de bir kadın siyasetçi duyarlılığına uymadı. Samsun'daki muhteşem programa "AK Parti'nin toplantısı" nitelemesi yapan Akşener'in "siyasi kurnazlık" dediği böylesine büyük bir milli bayram kutlamasına katılmayı reddetmesinde asıl kurnazlığı kimin yaptığıyla ilgili en doğru değerlendirmeyi biz değil, millet yapacaktır.



Türk Günü, Türk Gücü

Dünyanın herhangi bir yerinde Türk veya Türkiye'nin adının olduğu her yer bir başka heyecanlandırıyor insanı. Geçen cuma, Cannes'da da benzer duyguları yaşadık. Sinema endüstrisinin kalbi sayılan 72. Cannes Film Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Gecesi "aturkishdayincannes" pek çok ilk'e de sebep oldu. Dünyanın en büyük film organizasyonlarından biri olan festival kapsamında bir Türk Gecesi ilk kez düzenlendi. Cannes'in en prestijli mekanlarından Majestic Beach'te düzenlenen Türk Günü'ne katılan 537 kişiden yaklaşık 500'ünün İngiliz, Amerikalı ve Fransız başta olmaz üzere yabancı film yapımcı ve aktrislerden oluşması da gecenin hedefine ulaştığının en önemli göstergelerindendi. Gecede sahne alan dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, Türk ezgileriyle müthiş bir müzik ziyafeti sunarken, yine dünyaca ünlü modacımız Zeynep Kartal düzenlediği defile ile görsel bir başka şölen ortaya koydu. Festivale özel hazırladığı ve büyük ilgi gören koleksiyonu kadar, hiç kumaş kullanılmadan sadece atık film şeritlerinden yapılan elbisesi "Sürdürülebilirlik" temasıyla hem konukların yoğun ilgisini çekti hem de atık ve israf konularında farkındalık yarattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy aynı gece uzun süredir beklenen ve Türkiye'nin tanıtımına çok önemli katkı yapması beklenen bir müjde de verdi; yeni sinema kanunu ile Türkiye'de film çekecek yabancı yatırımcılara bütçelerinin yüzde 30'una kadar destek verilecek. Türkiye, son yıllarda tasarımcıları, sanatçıları ve yönetmenleriyle pek çok başarılı projeye imza attı. Turizmde geldiğimiz nokta her açıdan yüzümüzü güldürürken, kültür alanında da doğru yolda ilerliyoruz. Geçen cuma Cannes'daki Türk Resepsiyonunda Türk kültürüne ait değerlerimizin bir araya gelmesi, bugüne kadar yapılan işlerin en doğru adımlarından biriydi.