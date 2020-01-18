ŞEBNEM BURSALI

Başkan Erdoğan, 2019 yılı değerlendirme toplantısının "Güvenlik" başlıklı bölümünde malum "tiyatroya" gönderme yaptı. FETÖ'den PKK'ya ve diğer bütün terör örgütleri ile mücadelede destan yazan kahraman güvenlik güçlerimizi, milletimizi ve son olarak Diyarbakır annelerinin kararlı duruşlarını hatırlatıp; "Tetörün başını ezdik, eziyoruz. Son teröristi de etkisiz hale getirene kadar da durmayacağız" dedi. Ve konuyu; CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hep birlikte terör suçlusu HDP eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatroyu sahnede izlerken, yanlarında Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte verdikleri görüntüye getirdi, milletin bunu affetmeyeceğini de ekledi. Ben, çarşamba günkü yazımda; bebek katili Öcalan'ın ismini "Sayın" demeden anmayan, heykelini dikecek yer arayan, PKK'lılara terörist demeyeceklerini her yerde ilan eden Selahattin Demirtaş'ın ne olduğunun bilindiği ama burada asıl tartışılması gerekenin, "ulusalcı ve milli" olduğunu söyleyen CHP yönetiminin, teröristlerin ve terör örgütünün arka bahçesi konumundaki, siyasi sözcüleri durumundaki HDP'lilerle açık ve gizli yürüttükleri yol arkadaşlığının olduğunu söylemiştim. "Kadınların ve sanatın arkasına sığınıp asıl tiyatroyu kendilerinin oynadığını" da belirtmiştim.

Bu fotoğraf karesi üzerinden yürütülen tartışmaya dahil olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek hanıma destek çıkarken yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: "Benim eşim iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masterı, doktorası olan bir Türk kadınıdır. Nereye gideceğini bilir" diyen İmamoğlu'na, iyi eğitim almış ve nereye gittiğini ve gideceğini çok ama çok iyi bilen başka Türk kadınlarını hatırlatmak isterim:

Zeynep Sağır: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Gölbaşı'nda üzerine atılan bomba ile Şehit olan Başkomiser.

Cennet Yiğit: 15 Temmuz gecesi Gölbaşı'nda üzerine atılan bomba ile şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı.

Selda Güngör: 15 Temmuz gecesi. İstanbul'da şehit olan polis memuru.

Esma Çevik: Şehit Üstçavuş.

Songül Yakut: Şehit Yarbay.

Demet Sezen: Şehit Özel Harekat Komiseri.

Kübra Aydoğan: Şehit Özel Harekat Komiseri.

Şehit öğretmenler; Aybüke Yalçın, Ayşe Konakçı, Dilay Turan Kerman, Neşe Alten, Aynur Sarı, Elif Livan, Nesrin Gurugur ve daha nice iyi eğitim almış Türk kadınları.

Bu saydığım Türk kadınlarının, diğer iyi eğitimli kadınlardan çok ama çok önemli bir farkı var; onlar; vatanları için, milleti için hiçbir tereddüde kapılmaksızın ayağında çorap olmasa da bulduğu silahı eline alıp vatan için ŞEHİT olmuş kadınlar bunlar. Diğer "iyi eğitimli Türk kadınlarından farkları"; ayaklarının altı öpülesi, hakları ödenmeyecek iyi eğitimli Türk kadınları bunlar. Şehitlik, insanlık, vatanseverlik diploma ile olmaz. Sağlam bir iman ve hakiki bir vatan-millet-devlet sevgisiyle olur...