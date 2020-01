ŞEBNEM BURSALI

Demiş ki: "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz!"

Demiş ki: "PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz!"

Demiş ki: "Kandil, savaş merkezi değil, barış merkezidir!"

Demiş ki: "Biz, Sayın Öcalan'a güveniyoruz!"

Demiş ki: "Kürdistan, Ortadoğu'nun orta yerinde küllerinden yeniden doğuyor!"

Demiş ki: "Başkan Apo özgür kalacak!" Demiş ki: "PKK'lı gençler onurumuzdur!

Sahip çıkacağız!"

Demiş ki: "Kandil'de PKK'nın üst yönetimiyle çok olumlu toplantılar gerçekleştirdik!"

Demiş ki: "KCK Yürütme Kurulu'na mektubumuzu elden teslim ettik!"

Bu sözleri diyen kim merak bile ettiğinizi sanmıyorum. Çünkü, çok iyi biliyorsunuz siz bu sözlerin sahibini. HDP'nin eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş. Hani; sözde barış elçisi gibi gösterilmeye çalışılan...

Hani, sempati abidesi gibi sunulmaya zorlanan... Hani Kürt kökenli vatandaşlarımız için sözde özgürlük isteyen...

Hani, eline saz verilip belli semboller üzerinden sempati abidesi diye yutturulmaya çalışılan... Hani; "terör örgütü olarak görmüyoruz" dediği alçak PKK'yı meşrulaştırmaya, "heykelini dikecek yer aradığı" bebek katili terörist başı Öcalan'a her fırsatta "sayın" diyerek akan on binlerce masum kanı, şerbet niyetine içmeye heveslenen... Hani;

2015'te Hendek olaylarını "kutlu direniş" diye niteleyen, Kürt vatandaşları sokağa davet edip 53 masum insanın ölümüne sebep olan Selahattin Demirtaş'tan söz ediyoruz.

Şimdi durduk yerde neden Demirtaş'ı bu kadar yazdık derseniz. Hafta sonunda bir grup kadının yer aldığı bir fotoğraf karesi bize bunları hatırlattı yine.

PKK'yı kutsayan Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununu izlemeye giden 5 kadın var aynı karede; HDP'li Pervin Buldan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve sarıp sarmaladıkları, çay içip tiyatro seyrettikleri Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş! Sadece bu kare de değil, bebek katiline "terörist" diyemeyip heykelini dikecek yer arayan bu adamın yazdığı terörist övücü kitaplarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kitapçılarda satılıyor olması hatırlattı bize.

Tesadüfe bakın ki; kitapların ikisinin ismi;

2 simge saldırıyı gerçekleştiren iki terörist ile aynı: 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta 36 kişinin ölümüne sebep olan bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı terörist Seher Çağla Demir'e adanan Seher isimli kitap.. Ve geçtiğimiz yıl etkisiz hale getirilen, pek çok ölümlü saldırıyı gerçekleştirmiş Devran kod isimli Murat Gündüz'e adanan Devran isimli kitaplar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Kitapçısı'ndaki en görünen raflardaki yerini aldı!

2013'ten bu yana HDP'nin açık açık her seçimde verdiği desteğin diyeti ödeniyor.

Adına "Millet" dedikleri eğreti ittifakın en küçük ama en kirli ortağı, siyasetlerinin ana omurgasını belirliyor.

Bunu yaparken de; kadınların arkasına, sanatın yumuşak gücüne sığınarak "sübliminal mesaj" vermeye çalışsalar da bütün millet doğrudan anlıyor bu mesajı. Her şey kirli ittifak için!