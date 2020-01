ŞEBNEM BURSALI

Eskiden çağların değiştiğini sadece izlerdik.

Ve yeni çağın getirdiklerini takip etmeye ve buna göre de konumlanmaya, konumlandırmaya çalışırdık. Aslında dünyanın belli başlı ülkeleri belirledi çağın gelişimini ve pek çok ülke gibi biz de bu konumdaydık.

Bugüne geldiğimizde ve 21. yüzyıla baktığımızda her şeyin çok daha hızlı değiştiğini görüyoruz.

Yenilikleri, değişiklikleri yakalamak hiç de kolay değil. Dönemsel değil neredeyse anlık değişimlerden söz ediyoruz. Bireysel olarak bunları algılamak bir yana, ülkelerin-devletlerin- milletlerin uyum sağlaması da çok güç. Ancak; yüksek akıl, feraset ve güçlü bir lider ve bu liderin arkasında duracak bir millet olursa doğru ve hızlı karar alıp uygulama imkanı var.

Tarihin bu yüksek ritmine uygun siyaset geliştirebilen ülkeler de, var olan kaosun içinden parlak zaferlerle çıkabiliyor.

Atatürk dönemi hariç ilk kez, dünyanın hızlı ritmine tam ayak uyduran bir liderlik dönemi yaşıyoruz. Atatürk'ün kısa ömrüne sığdırdığı vizyon ve devrimlerinin ardından, Menderes, Demirel ve Özal dönemlerindeki nispeten daha küçük adımlar, darbeler ve dünya devlerinin baskısına hep yenik düştü.

Bugün ilk kez ritmi yakaladık ve değişimin şartlarına kendimizi adapte edebildik, edebiliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve tecrübeli liderlik vasıfları, her konuda ve her konumda milleti kapsayan feraseti ve bu yüzden 17 yıldan fazladır devam eden milletin desteği bu gücü bize veriyor. MHP'nin içinde yer aldığı Cumhur İttifakı'nın hem nitelik hem nicelik açısından kapsamını anlatmaya bile gerek yok.

Sınırımızın dibinde yangın yeri halindeki Suriye ile ilgili attığımız tüm adımların (sınır ötesi operasyon ve masada varılan tüm anlaşmalar dahil) önem ve hayatiyeti gün geçtikçe daha çok anlaşılıyor.

Bugün de benzer engellemeler (hatta şiddeti daha fazla da olsa) var ama durmuyoruz, yeni çözümler üretip kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

Libya Mutabakatı da aynı ölçüde söze değer. Bir yandan Doğu Akdeniz'deki haklarımız adına atılan bu tarihi adım ve devamında askeri ve güvenlik işbirliği ve bununla ilgili Meclis'in de harekete geçirilmesi aynı kapsamda önemlidir.

Kanal İstanbul dediğimiz proje, gelecekle ilgili en hayati yatırımlardan biri. 3.

Havalimanı, bugün bazılarına ihtiyaçtan fazla gibi gelebilir ama çağın değişimine uymak adına kıymeti çok az bir süre sonra daha iyi anlaşılacak. Keza yerli ve milli sanayimiz adına atılan adımlar; İHA, SİHA, yerli tank, deniz altı ve son olarak araba üretiyor olmanın karşılığı nedir biliyor musunuz?

Dünya artık istediği kadar hızlı dönsün, değişim istediği kadar hızlı olsun biz bunu kendimizden daha emin bekliyoruz...

Son 17 yıllık dönem bize hayal kurma gücü verdi. Ama gerçekçi hayaller bunlar. Hayalleri gerçek rakamlar ve istatistikler üzerine oturtuyoruz.

Kızıl Elma gibi söyleyegeldiğimiz; dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmak, en büyük askeri güç olmak, en iyi tarım ürünleriyle beslenen ülke olmak ve bölgesinde lider ülke olmak bizim için artık hayal değil, sadece hızla koşmakta olduğumuz hedefler. Büyük Türkiye vizyonu, Türkiye'nin kendi evlatları tarafından tam bağımsız, yerli ve milli düşünce ile yönetiliyor çünkü. 2020'nin bu ilk gününde bunları bilmek ve yaşamaktan daha güzel ne olabilir. Bu yıl da büyük hedeflerimizin gerçekleştiği, sağlık, huzur ve birlik içinde yaşadığımız bir yıl olsun...