ŞEBNEM BURSALI

Bugün köşemizi CHP'li Kemal Karataş'a bırakıyorum. Karataş, CHP'nin İzmir eski İl Başkanı. Konu da CHP ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olunca, haliyle bizden çok daha fazla konuya hakim. Hafta içinde Soyer'in İzmir'e özel bayrak ve para çıkaralım sözleri epey tartışma yarattı. Ve bu tür ayrılıkçı çağrılar aslında Soyer'in ilk çıkışları da değil. Şimdi biz susalım ve CHP'li Kemal Karataş'a bırakalım sözü:

"İzmir parası, İzmir bayrağı başlığıyla yürütülen iftira kampanyası var bana karşı" demiş. Ne iftira kampanyası?

Tepkiler çığ gibi büyüyünce çark ettin, kıvırttın.

Şimdi de bana iftira atıyorlar...

Oyun oynuyorlar bana diyorsun. Dilinin altında çok bakla var da!..

Yüreğin yetmiyor. Bölücülerin çarkçıbaşısı bak sana hatırlatayım...

Senin sicilin bozuk.

Sen değil misin Kadifekale'nin ismini değiştirip Yunanca "Pagos" koyan, Orada Pagos pazarı kuran... Sen değil misin 9 Eylül İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü olduğu halde, 3 Mayıs'ı İzmirliler günü icad eden...

Sen değil misin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın kutlandığı bir milli günde sokaklarda üstü açık arabanın üstünde Çav Bella müziği çaldırıp oynayan... Sen değil misin İzmir'de belediye başkanlarıyla yaptığın bir toplantıda yerel yönetimlere özerklik isteyen. "Ankara'nın insafına ve tasarrufuna bırakacağımız aşamayı geçtik. Daha cesur, çok daha kararlı adımlar atmamız gerekiyor" diyen... Sen değil misin eğitimin yerel yönetimlere devredilmesi zamanı gelmiştir diyen... Sen değil misin Kıbrıs için "Herkes adanın bir tarafından çekiştiriyor. Kıbrıs'ı Kıbrıslılar'a bırakmalıyız" diyen...

Sen değil misin Türkiye'nin terör örgütüne karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda "Hepimizi mutsuzluk ve karamsarlığa sürükleyen bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz" diyen... Sen değil misin İzmir için özel para basma talebiyle yanıp tutuşan. Buna isim bile bulan "İzCoin" diyen... Şimdi de kalkmışsın İzmir'e bayrak arayışına girmişsin Sayın Tunç Soyer... Bir profesör sana İzmir'in 1800'lü yıllarında, hatta daha eski beyaz- yeşil çizgili bir bayrağı var dediğinde nasıl heyecanlandığını ballandıra ballandıra söylüyorsun...

Sayın Tunç Soyer gelelim sadede...

Toprağı buldun İzmir Büyükşehir hudutları... Bayrağı buldun... Yeşil- Beyaz çizgili...Parayı da basarsan...

Adı belli "İzCoin"... Ne kaldı geriye?..

Eyalet olma sevdan. Onun için de boyundan büyük laflar ediyorsun...

Ayrılıkçılara... Bölücülere göz kırpıyorsun...

Onların hoşuna gidecek laflar ediyorsun. Ağzında çok bakla var da sayın Tunç Soyer...

Cesaretin yok... Yemeyince maçan...

"Bana iftira atıyorlar" diyorsun... Şimdi sözümü dinle Sayın Tunç Soyer. Bu işler seni aşar. Otur oturduğun yerde... Bulunduğun makamdan bir çık bak istersen... Tepende bir bayrak dalgalanıyor... Cebinde de yeterince TL... Oturduğun toprak da zaten şato... Şükret Mustafa Kemal Atatürk'e...

Şükret bu millete...