ŞEBNEM BURSALI

Sadece bizde değil, günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri; bağımlılık. Bağımlılık dediğimiz zaman sadece uyuşturucu gelmesin akla. Sigara, alkol ve hatta akıllı telefonlar, sosyal medya da çağımızın bağımlılıklarından. Bağımlılıkla mücadele de sadece devletlerin, hükümetlerin görevi değil. Sivil Toplum Kuruluşları ve ailelerle birlikte topyekûn bir mücadele olmadığı sürece, bu konuda alınacak mesafenin çok güdük kalacağını kabul etmek lazım. Nitekim; bu konudaki duyarlılıkları bilinen Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, STK'lar ile yürütülen her projenin hem içinde bizzat yer alarak hem de desteğini vererek farkındalığın arttırılmasında çok önemli rol oynuyor. Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) de son 3 yıldır Sporla Kal Güvende Kal sloganı ile yürüttüğü bağımlılıkla mücadele programlarında Gençlik-Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile milli sporcular, sanatçılar, popüler medya temsilcileri ile birlikte gençler ve aileleriyle buluşup farkındalık yaratma adına binlerce aileye ulaştı. Geçtiğimiz çarşamba günü Ankara'da RTGD ve İçişleri Bakanlığı yeni bir projenin daha startını verdi. "En İyi Narkotik Polisi Anne" sloganıyla başlatılan projede, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik bilinçlendirme çalışmalarına başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği bilgiler, bu konunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Güvenlik güçleri, 113 buçuk milyon kilo kök keneviri yakaladı bu yıl. Toplam değeri yaklaşık 30 milyar TL yani eski parayla 30 katrilyon lira! Eğer bu kenevir yakalanmasaydı, bu gelirin yüzde 80'e yakını PKK terör örgütüne kaynak olarak gidecekti! Yani; PKK neredeyse 25 milyar TL bu yıl kenevirden gelir elde edecekti!

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Dairesi, özellikle son yıllarda çok başarılı operasyonlar yaptı. Bunu hem rakamlar ortaya koyuyor hem sonuç. Bu sonuçlara gelmeden bir başka çarpıcı rakamlardan söz etmek istiyorum Narkotik Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalardan yola çıkarak.

Yapılan araştırmaya göre; uyuşturucu bağımlısı gençlerin yüzde 85'i aileleriyle yaşıyor ve yüzde 47'si uyuşturucuyu evlerinde kullanıyor. Bağımlıların yüzde 87'sinin annesi de ev hanımı. Bir anne-babanın, çocuğunun uyuşturucu kullandığını öğrenmesi, ortalama 2 yıl olarak belirlenmiş yapılan araştırmalarda. Yani; aynı ev içinde yaşayan ve evinde uyuşturucu kullanan çocuğunun bağımlılığının ancak 2 yıl sonra farkına varabiliyor ebeveynler. Cinsiyet noktasında da çok ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Bağımlıların sadece yüzde 5-5 buçuk oranı kadın. Yani bağımlıların yüzde 95'i erkek! Narkotik ve bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar iki noktayı öne çıkarıyor: Anne ve babaların, bağımlı çocuklarının farkına varması sürecini en aza indirmek. Ve; bu konudaki bilinçlendirme yani eğitim için harcanacak para ve zamanın, tedaviye harcanacak para ve süreden çok daha az olduğu gerçeğinden yola çıkarak, bilgilendirme ve eğitime daha fazla yönelmek. (Rakamla ifade etmek gerekirse; önleyici eğitim için 1 dolar harcamaya karşılık, tedavi için harcanan para 18 dolar!)

İşte; tam da bu sebeplerden, çocuklarını en iyi gözlemleyen kişiler olarak annelerle işbirliği içinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" başlığı altında, annelerin bilgisini ve farkındalığını artırmayı amaçlayan bu projenin paydaşları arasında Yeşilay, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere üniversiteler, TÜBİM, gönüllü anneler var. Şahsım adına şu kadarını söylemek isterim ki; bağımlılıkla mücadeleyi bir milli mücadele, memleket meselesi olarak görenlerdenim. Ve bu konuda her platformda üzerimize görev düştüğünü düşünenlerdenim. Bağımlılıkla mücadelede ben de varım diyor iseniz; bu ve bunun gibi projeler sizi bekliyor...