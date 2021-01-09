ŞEBNEM BURSALI

Amerikan rüyası "Game Over" dedi! Yani; oyun bitti! Abartılı ve gerçek olmayan senaryoları gerçek demokrasi gibi yutturmaya çalışan, Hollywood filmleriyle bu sahte dünyayı küresel bir algıyla pekiştirmenin peşinde olan yeni dünya düzeninin sözde kurucusu Amerikan devleti, iki aylık süreçte yaşadığı ve son olarak çarşamba günü Kongre binasını basan Amerikalıların görüntüleriyle artık bundan sonra eskisi gibi Ali kıran baş kesen bir "oyun kurucu" olamayacak. Ortalama Amerikalılara "demokra- si" adı altında kendi faşizan ayrımcılığını dayatan ve buna inandıran Amerikan devleti, dünyaya da aynı çirkin yüzünü sözde "demokrasi", sözde "refah", sözde "barış" gibi süslü sözlerle bir illüzyona inandırıp, kendi nizamını dünyaya dayatma rüyasından da uyandırdı herkesi. Bunu yapanın da bir avuç ve hatta biraz da çizgi film karakteri görüntülü sıradan Amerikalı olması da ilginç...

Bu yorumumu bugün için belki biraz abartılı bulanlar olabilir. Ama; son 5 yıldır Ortadoğu'dan başlayarak Avrupa ve bütün dünya coğrafyalarında dönüşüm ve değişim yaşanıyor ise; Amerika da bu dönüşümden bir şekliyle nasibini alacak. ABD ve dünya düzeni açısından en ciddi milatlardan biri kabul edilen 11 Eylül saldırısının üzerinden neredeyse 20 yıl sonra Washington'da yaşanan Kongre binası işgali de bir milattır. Ellerinde bir silah olmaksızın, en iyi korunan binalardan birisine giren bir grup sıradan Amerikalıyı canlı yayınlarda öldürülürken izlemek, dünyanın da gözünü bir şekliyle açmıştır. Buraya nasıl gelindi, neden gelindi konuları başka bir yazı konusu elbette ama Trump'ın seçilmesiyle birlikte bir süredir zaten var olan değişimin bir sonucu gibi görmek en düz ifade olacaktır.

Bundan sonra Amerika'yı ne bekliyor sorusunun cevabı da aslında çok zor değil. Siyasi kutuplaşmanın artarak devam edeceği, siyasi ve magazinel dosya savaşlarının yaşanacağı, her gün yeni bir bölünme, çekişme sürecinin artık normal düzen haline geleceği bir Amerikan siyaseti beklentisi; hiç de yabana atılacak bir öngörü olmasa gerek. Başta da söyledim; ABD için 200 yılı aşkın süredir dayatma ve hatta savaş yoluyla dünyaya ihraç etmeye kalktığı demokraside bu kandırmacada "yolun sonu, oyunun sonu" gelmiştir. Dünyanın en büyük dördüncü ekonomisine sahip Amerikan rüyası, en büyük referansı olan demokrasi konusundaki yaldızları dökülünce; etrafına verdiği "ayar" da artık eskisi gibi olamayacak. Ellerinde silah olmaksızın Kongre binasını basanlara terörist derken, 15 Temmuz'da bizim Meclis'imize bombayla, jetlerle saldıran FETÖ teröristlerinin yaptıklarına inanmayan ve bunların bir "kurgu" hatta "internet oyunu" olduğu açıklamasına kadar varan sözlerini artık eskisi gibi edemeyecekler. 20 Ocak'ta göreve resmen başlayacak olan Biden ve arkadaşları için artık hiçbir şey eskisi gibi rahat olmayacak...