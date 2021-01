ŞEBNEM BURSALI

Yeni yılın ilk günü İlker Başbuğ'un 27 Mayıs ihtilaline gönderme yaptığı sözleri çok tartışıldı, tartışılıyor. Kimileri diyor ki; sahte gündemlerin peşinden koşup gerçek gündemi kaçırmayalım. Haklı olabilirler aslında ama birkaç kelam etmeden de geçemeyeceğim. Merhum Başbakan Adnan Menderes için "Erken seçim kararını açıklasaydı, darbe olmazdı. Seçim kararına rağmen askeri darbe gerçekleşseydi bu açıkça milletin siyasi iradesine vurulacak darbe olurdu" buyurmuş eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ. O zaman biz de soralım kendisine; sizin milli egemenlik ve meşruiyet anlayışınız, sadece sizin istediğiniz kişiler seçimi kazanınca mı oluyor? Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı darbe olmazdı derken, aynı Menderes'i 1957 seçimlerinde yüzde 47 ile iktidara getiren milli iradeyi yok saymak mı demokrasi anlayışınız? Hep bir ağızdan seslendirdiğiniz "Erken seçim yap yoksa sonun Menderes gibi olur" diye aba altından sopa göstermeye çalıştığınız Erdoğan'a mı gönderme yapıyorsunuz? Bu sorularım sadece İlker Başbuğ'a değil. Hâlâ "ya seçim ya darbe" kafasında olanlar da cevaplasın...

***



POLİSİMİN YANINDAYIM...



Katil diye katile denilir, yani teröriste. Katilleri, teröristi etkisiz hale getiren polise, askere, güvenlik güçlerine, devlet ve millet insanlarına katil denilmez... 5 Ocak 2017 günü, İzmir Adliyesi'nin kapısına yönelen otomobilden şüphelenerek aracı durduran ve araçtaki PKK'lı teröristleri, tabancasıyla etkisiz hale getiren kahraman trafik polisi Fethi Sekin, bir başka teröristle girdiği kovalamaca sonucunda şehit düşmüştü. Şehit polisimiz Fethi Sekin, yanlarında roketatar, 2 Kalaşnikof, el bombaları, 8 mühimmat bulunan teröristleri etkisiz hale getirerek onlarca, hatta belki yüzlerce kişinin hayatını kurtardı. Fethi Sekin, binlerce kahraman polisimizden sadece biri ama simge isimlerden biri. Onun şehadetinin yıldönümünde, üniversitelere sızan başka teröristlerce "Katil Polis" naralarıyla PKK terör örgütünün marşını hep bir ağızdan söyleyen belli bir güruh hepimizi bir kez daha kendimize getirdi. Teröristler uyumuyor, katiller bitmiyor, hainler vazgeçmiyor. Ama onlar da bilsin ki; 83 milyon Fethi Sekin var geride. Polisimin yanındayım...

***



AĞLARSA ANAM AĞLAR...



Evlatları kandırılarak ya da kaçırılarak terör örgütü PKK'ya katılan annelerin, Diyarbakır HDP İl Binası önündeki nöbetleri 492. gününü doldurdu. Dile kolay 500 güne yakındır sıcak, soğuk, kar, yağmur demeden evlatlarına "Teslim ol" çağrısı yaparak ve terör örgütüne aracılık yapan HDP'nin önünde sessiz çığlıklarla bekleyen 184 anne, bitme noktasına gelen PKK'nın da bam teli, korku sebebi. 2021'de, son evlat dağdan inene kadar nöbete devam edecek analar. Onların gözlerinden akan her damla yaş, tuttukları nöbetin her saniyesi; alçak teröristler için mutlak sona yaklaşan her bir adım.