ŞEBNEM BURSALI

"Yeni anayasa milli sorumluluktur..." Durumu tam olarak karşılayan ifade işte bu. Cumhuriyetin 100. yılını tam demokratik ve yüzde yüz milli bir anayasa ile taçlandırmak amacıyla MHP ve AK Parti kendi akademisyen ve uzmanlarla çalışma içinde bir süredir.

Tanzimat'tan bu yana bütün Anayasa taslakları, çalışmaları, raporları üzerinde uzmanların yaptıkları çalışmalar ve tam 163 anayasa metniyle ilgili incelemeler sonrasında MHP'li anayasa ve siyaset bilimi uzmanlarının çalışmaları sonucunda taslak metin ortaya çıkaran MHP'nin çalışması, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından salı günü basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Tam metin, Başkan Erdoğan ve AK Parti yönetimine gönderildi ve önümüzdeki günlerde iki liderin beklenen buluşması sonrasında daha geniş kapsamlı bir açıklama yapılması bekleniyor.

MHP Lideri Bahçeli'nin çok özet halinde sunduğu içerikle ilgili tekrara girmek istemiyorum. Cumhuriyetin 100. yılında 100 maddeden oluşan taslak anayasa metni, sivil-geniş katılımlı- herkesi kapsayan ve yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna uygun olarak hazırlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne özgü başkanlık sistemine uygun yeni bir toplum sözleşmesi olarak adlandırılabilecek bu çalışma, çağı kavrayan, milletin kültür ve manevi hayatına uygun ve her şeyden önemlisi "bize özgün" dördüncü bir yol olarak adlandırılmalıdır.

AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın görüş açıklamasından önce içerikle ilgili çok detay yok ama aşikâr olanlar ortada: Yeni yönetim sistemine uygun bir anayasa olması, yeni yönetim sisteminin mevzuatlarının kurumsallaşması, darbeci anayasa metninin ortadan kaldırılıp devletin ve milletin gücünü artıran, devlet-millet uyumunu güçlendiren bir metin ortaya çıkmasıdır asıl hedef.

Salı gününden sonra çeşitli yayın kuruluşları ve yorumcular ile siyasetçiler tarafından yapılan açıklamalara bakınca, maksadın hasıl olduğu çok açık. MHP'nin önerisi eksik ya da fazla bulunabilir. Doğru ya da yanlış yönleri olabilir. Beğenilir ya da beğenilmeyen yanları olabilir. Takdir edilir ya da tenkit edilebilir. Maksadın hasıl olduğu buradan belli: Anayasa metinleri, toplumsal uzlaşma metinleridir.

Ve ne kadar geniş katılımlı tartışmalar üzerinden geniş uzlaşma metinleri ortaya çıkarılabilirse, o zaman maksat hasıl olmuştur. Nitekim, daha içeriği henüz tüm hatlarıyla belli olmadan bile MHP'nin anayasa taslağı metni, bu uzlaşıya ortam hazırlamıştır. Her ne eleştiri yapılırsa yapılsın şurası tartışılmaz ki, MHP'nin anayasa taslağı metni, Türk-İslam ruhuna uygun bir metin olarak geleceği lehimize çeviren bir şekilde düzenlenecektir.

Gelelim yıllardır yeni anayasa diye diretip, kapalı kapılar ardında Türk ifadesini çıkaran anayasa metinleri hazırlayan ama yüzde yüz yerli ve milli anayasa metni hazırlayan Cumhur İttifakı ortaklarına türlü türlü mazeret ve eleştiri getiren Millet İttifakı'nın tutumuna...

Hem yeni anayasa yapılsın diyeceksiniz hem engel çıkaracaksınız! Hem ihtiyaç diyeceksiniz hem şikâyet edeceksiniz! Hem gündem olsun isteyeceksiniz hem de istediğiniz şekilde olmayınca "Gündemi örtmek için öneri getiriyorlar" diyeceksiniz! Toptancı bir anlayışla reddedeceksiniz! Hem nalına hem mıhına siyaset güdeceksiniz!

Beyler, bayanlar, hatırlatayım; siyaset er meydanıdır, demokrasi meydanıdır. Çukura dayalı siyaset yapmayın, çukur siyaseti yapmayın! Madem bir faydanız olmayacak; bari millete, milletin anayasasına engel çıkarmayın. Gölge etmeyin, başka ihsan istemez...