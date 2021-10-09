ŞEBNEM BURSALI

Şanlı Türk tarihimizi sadece dizilerden ya da kitaplardan öğrenmek istemiyorsanız size muhteşem bir müze önereceğim. Tarihimizi görsel olarak görüp gözünüzde canlandırmak için Ankara Etimesgut'ta Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı görmenizi ve daha çok da çocuklarınızı buraya getirmenizi tavsiye ediyorum.

Geçen hafta Belediye Başkanı Enver Demirel'in davetiyle birkaç saatte gördüklerimle bir kez daha Türk olmanın gururunu yaşadım.







3 yıl süren titiz araştırmalar ve çalışmalar sonucunda onlarca akademisyen ve sanatçının ortaya çıkardığı 206 heykel ile Türk tarihinin farklı dönemlerini anlatan 7 kompozisyon, 4 panoramik resim, 3 Frig kabartması, Göktürk ve Uygur anıtlarının replikaları, 40 bin kitaplık kütüphane, 650 kişilik konferans salonu ve 1500 kişilik amfitiyatronun da yer aldığı devasa bir müze ve park ortaya çıkmış.

Aslında ağustos ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından müzenin açılışı yapıldı, ancak pandemi koşullarında şimdiye kadar kontrollü bir ziyaret trafiği olmuş.







Ben buradan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine, bu müzeyi resmi programlarına almalarını ve okulların, sporcuların, turistlerin gruplar halinde bu müzeyi ziyaret etmelerini sağlamalarını şiddetle öneriyorum.

Ergenekon Destanı'ndan Göktürk okçularına, İstanbul'un Fethi'nden Kurtuluş ve Çanakkale savaşları kompozisyonlarına kadar canlandırma ve heykeller açık havada ve 6 bin metrekarelik kapalı alanda sergileniyor.







Yaşar Zeynalov'un Malazgirt Zaferi, İstanbul'un Fethi ve Kurtuluş Savaşı temalı dev panoramik resimleri, sizi adeta o günlere götürüyor ve bu güzelim vatanın ne zorluklarla kazanıldığını bir kez daha hatırlatıyor.

Tarihi sanat ve bilimle böylesine öz ama kapsamlı bir şölen şeklinde bir araya getiren başta Başkan Demirel olmak üzere emeği geçen tüm akademisyenler, bilim insanları ve sanatçılar, bu müzeyi sadece Ankara'ya değil Türkiye'ye kazandırdıkları için büyük bir alkışı hak ediyor.

Anıtkabir ziyaretinin yanında Türk Tarih Müzesi'ni de görmeden başkente gittim demeyeceksiniz. Benden söylemesi...