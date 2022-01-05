ŞEBNEM BURSALI

Bunu yazmazsam olmazdı dediğiniz detaylar vardır ya, "Ne kadar yazsam yetmez" de diyebilirsiniz. Pazartesi günü Başkan Erdoğan'ın açıkladığı rakamlar, işte tam da bunu dedirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyeleriyle birlikte İstanbul'da açıklanan geride bıraktığımız yılın rekor ihracat rakamından söz ediyorum. 200 milyar doları aşıp 225 milyar 400 milyon dolarlık ihracat rakamı yetmedi, hedef de büyütüldü.

Dakikada 1.6 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatın, 2 milyon dolar olarak güncellenmesi artık hayal değil. 700'ü aşkın ihracatçının kaptanı olarak İsmail Gülle, geçen yıla oranla yüzde 33'lük artışın daha da büyüyeceğini açıklarken, son 12 ayın 11 ayında ihracat rekoru kırmamızın da tesadüf olmadığını, bundan sonrakilerin de olmayacağını ilan etti.

2022 yılı ihracat hedefi de 250 milyar dolar ilan edildi. Cari fazla veren bir ülke olarak yüzde 5'lik büyümeyi hedefleyen Türk ekonomisinde ihracatın etkisi ve performansı elbette karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Rekor rakamların açıklandığı salonda istisnasız bütün iş insanları aynı heyecan ve gururu, Başkan Erdoğan ile birlikte hem yaşadı hem yaşattı.

Türkiye olarak AB ülkeleri ve ABD'ye ihracatın katbekat artması, Afrika ülkelerinin de bu artışta geride kalmaması, bilinçli bir stratejinin sonucu elbette. İki hafta önce Başkan Erdoğan'ın yine aynı salonda Afrika ülkelerinin liderleriyle yaptığı toplantı, bu işbirliğinin hem ticari hem ekonomik hem de diplomatik ve siyasi olarak çok daha fazla büyüyeceğinin de göstergesiydi.

Malum iki yılı aşkın süredir devam eden ve daha ne kadar süreceği bilinmeyen pandemi koşullarında hem ülkelerin tedarik ve üretim zincirlerini devam ettirmeleri hem de yeni pazarlar oluşturmanın zorluğu çok açıkken, G20 ülkeleri içinde en fazla büyüme rakamlarını yakalayan Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından da bir rol model oluşturuyor.

Bütün dünya bir salgın ve gıda krizi yaşarken Türkiye, ekonomiye kontak kapattırmadan, bir yandan da Kovid-19 ile mücadeleyi doğru yöneterek sadece bölgesinde değil dünyada da lider ve büyük bir ülke olduğunu kanıtladı. Türkiye, son 20 yılda yaşadığı zorluklar, krizler ve tuzaklara rağmen geldiği noktayla ne kadar gurur duyulsa az bir ülkedir. Bununu aksini iddia edene ise söylenecek tek bir söz var: Ya gözü kör, kulağı sağırdır ya da başka bir senaryonun peşindedir.

Memur ve emeklilere verilen yüksek zamlar, reel sektörü rahatlatmak adına birbiri ardına alınıp uygulanan kararlar, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi, "Türkiye'nin tarafı olduğu zorlu mücadeleyi kazanması ve siyasi gücünü ekonomik bağımsızlıkla perçinleyeceğinin de göstergesi"dir.

Cumhuriyetin 100. yılında çok daha güçlü bir Türkiye, birilerini fena halde korkutuyor. Her 10 yılda bir darbelerle enerjisi elinden alınan ve montaj sanayiine mahkûm bir Türkiye yerine, SİHA'sını, İHA'sını, aşısını, arabasını, tankını kendisi yapan ve dünyaya satan bir Türkiye var çünkü. Terör, darbe, iç savaş denemelerine rağmen büyük Türkiye hedefi hayal değil, gerçek artık...