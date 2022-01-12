ŞEBNEM BURSALI

"Etkisi bin yıl sürecek" dedikleri 28 Şubat postmodern darbesi, çok şükür ki 2022 itibarıyla artık sona erdi ermesine ama bin yıl sürmesi için getirdikleri uygulamaların artçılarının etkisi hâlâ temizlenmeye çalışılıyor. Mütedeyyin insanların ve değerlerin itibarsızlaştırılması için siyaset ve bürokratik vesayetçilerin elbirliğiyle giriştikleri en sinsi eylem, eğitim üzerinden olmuştu.

İmam hatip liselerinin meslek liselerine dönüştürülmesi ve getirilen katsayı uygulamasıyla üniversite sınavlarına girişte dezavantajlı puanlama yüzünden bu liselerin tercih edilmemesi niyeti, İHL'ler kadar, hatta belki ondan daha çok meslek liselerini olumsuz etkiledi. AK Parti hükümetlerinin öncelikli olarak ele aldığı ve 20 yıldır bu olumsuz etkilerin giderilmesi için yapılan onca uygulamaya rağmen, sanayide hâlâ "ara eleman" sıkıntısı çekiyorsak, sebebi 28 Şubat kararlarıdır.

Pazartesi günü resmen başlatılan Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Projesi'ni açıklarken Başkan Erdoğan'ın "28 Şubat" vurgusu yapması boşuna değil. "İkna odaları ve katsayı utancını bu ülkeye yaşatan zihniyetin son günlerde tehdit diline yeniden sarıldığını görüyoruz" derken, vesayet temsilcilerinin hâlâ varlık sürdürmeye çalıştığını da gözler önüne seriyor.

28 Şubat karanlığı, bu ülkenin en az iki neslinin beyin göçüne ve sistemden devre dışı kalmasına sebep oldu. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim ve İHL'lere getirilen katsayı uygulamasının meslek liselerine olan etkisi, bugün hâlâ tartışılan nitelikli işgücünün bulunmaması ve sanayideki ara eleman sıkıntısının en bariz sebebidir.

Dünyaya bakıldığında meslek eğitimine verilen önem, bugünkü yapay zekâ ve bilgi teknolojilerinin kullanımında meslek eğitiminin etkisini ortaya koyuyor. 28 Şubat 1997 kararlarından sonra, nitelikli öğrencilerin meslek liselerini tercih etmemesiyle öğrenci- öğretmen niteliği ve niceliği de düştü. Böylelikle nitelikli ara eleman ve sahayıuygulamayı bilen teknik insan ihtiyacı sorunu bugünlere kadar geldi.

Son 20 yıldır getirilen onca düzenlemeyle muhakkak belli bir yol alındı ama biraz önce söylediğim gibi en az iki neslin yok edildiğini düşünürsek, arayı kapatmak o kadar da kolay değil. 28 Şubat sadece meslek lisesi öğrencilerini değil eğitimcileri de vurdu. Dile kolay, 1997-2001 yılları arasında 11 bin öğretmen istifa ederken aynı dönemde 3 bin 527 öğretmenin işine son verildi. Yine aynı dönemde kılık kıyafet fişlemeleri nedeniyle 11 bin 890 öğretmen disiplin cezası alırken, 33 bin 271 öğretmen disiplin soruşturmasına tabi tutuldu.

28 Şubat sürecinin ekonomik anlamda çıkardığı fatura da yıkıcı oldu. O dönemde el konulan bankaların hazineye getirdiği yük 17 milyar 300 milyon doları bulurken, 2001-2007 döneminde yüksek faiz ödemelerinin ekonomiye maliyeti 78 milyar dolara ulaştı.

Sözün özü: Kendisi belki bin yıl sürmedi ama dolaylı etkisinin hâlâ hissedildiği 28 Şubat'la ilgili belki de en önemli adımlardan biri daha atıldı pazartesi günü. Meslek eğitiminde devrim gibi bir uygulamayla dünyayla yarışacak nitelikte eleman yetiştirmeye ve sivil-askeri vesayetin son izlerini de silmeye yönelik önemli bir adımdı bu.