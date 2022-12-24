ŞEBNEM BURSALI

Büyük Önder Atatürk, "askeri zaferleri iktisadi zaferle taçlandırma" hedefini genç Türk devletinin önüne koyduğunda ortada ne ilan edilmiş bir cumhuriyet vardı ne de bağımsızlığımızı garanti altına alan Lozan Antlaşması imzalanmıştı? Bu hedef öyle sağlam bir hedef ki, üzerinden bir asır geçtiği halde bile ilk günkü heyecan ve kararlılıkla devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin davetiyle 17 Şubat 2023'te toplanacak İzmir İktisat Kongresi'nin lansmanı için bulunduğum İzmir Swissotel'de bundan 14 yıl öncesini hatırladım.

Gazetecilikte fikri takip önemlidir. Bundan 14 yıl önce Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni olmamın üzerinden sadece 10 gün geçtikten sonraki köşe yazımın başlığı "İzmir İktisat Kongresi'nin Tam Zamanı" idi.









Yazımda, "Birinci İzmir İktisat Kongresi son derece demokratik ortamda geçti. 12 Eylül darbesinin hemen ardından 2-7 Kasım 1981'de toplanan İkinci İzmir İktisat Kongresi, ekonomide yeni bir dönemi de başlattı. 4 Haziran 1992'de 3. ve 12 yıl sonra da 4. İzmir İktisat Kongrelerinin temel dinamiği de değişimdir. Her iki kongrede kalkınma-çevre ilişkileri, özelleştirme, bilgi toplumuna dönüşüm, rekabet gücünü artırmak, yoksullukla mücadele, kamuda iyi yönetim gibi çok isabetli kararlar alındı.

Dünya artık yepyeni bir dönüşüm sürecine girdi. Bir yanda küreselleşme ve öncekilerden çok farklı küresel krizler yaşanıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve finans piyasalarındaki çöküşler, devlet müdahalesi kavramını yeniden tartışmaya açtı. Dünya krizlerle boğuşurken en az etkilenen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ekonomimiz sağlam temellere oturtuldu ama karamsarlık pompalamaya çalışanlara hem bir cevap hem güven vermek adına 5. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanmasını öneriyoruz" demiş ve dönemin Başbakanı Erdoğan'a şu çağrıyı yapmıştım:

"Sayın Başbakan; ekonomi gündemli kongre yeni bir vizyonun da ön çalışması olacaktır. Türkiye'nin tüm krizlere meydan okuyacak gücü var, biliyoruz."

3 Kasım 2008'de yaptığımız çağrı 2009'da resmi adımların atılması ve nihayetinde 30 Ekim 2013 tarihinde 3 gün süren 5. İzmir İktisat Kongresi'nin yapılması, hatta bu kongrede bir sunumla yer almamızla sonuçlanmıştı.

Çarşamba sabahı Bakan Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Vali Yavuz Selim Köşger'i dinlerken, sadece Türkiye değil dünyadaki ekonomik dönüşümde yeni yol haritası ve hedeflerin güncellenip belirlenmesinde çok önemli rol oynayacağına emin olduğum İzmir İktisat Kongresi'nin 17 Şubat'ta Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yeniden toplanacak olmasının benim için ayrı bir önemi var.

Cumhuriyetimizin ve kongrenin 100. yılında, Başkan Erdoğan'ın her fırsatta işaret ettiği üretim, yerlilik, millilik ve tam bağımsızlık vurgularının, bir asır önce Atatürk'ün gösterdiği hedeflerle paralel olmasının anlamı çok büyüktür.