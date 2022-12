ŞEBNEM BURSALI

Hayatın hiçbir alanında "mış" gibi yapmak doğru değil, fakat bu siyasette hiç ama hiç olmuyor. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair süreci izlerken masanın her aktörü tam da bunu yapıyor. Akşener, masada her türlü uyum için gayret gösterdiğini sergilemeye çalışırken, bir yandan da masanın lideri konumundaki Kılıçdaroğlu'na rağmen, CHP'li İmamoğlu'nu el altından veya kameralar önünde desteklemekten geri durmuyor.

Kılıçdaroğlu, kendi adaylığının masanın bütününün istemesine bağlı olduğuna yönelik açıklamalar yaparken, parti kurmaylarıyla gönderdiği mesajlarla "Kemal Bey olmazsa olmaz" dedirtiyor.

İmamoğlu hakkındaki yargı kararının ardından masanın daha da karışacağı çok belliydi. Zaten açık ya da gizli gelip giden mesajlar ve açıklamalar bunu ortaya koydu, koymaya devam ediyor. Bu masa daha çok su kaldıracak belli. Samimiyetin olmadığı yerde uyumsuzluk ve kargaşa kaçınılmazdır.

Son bir not da Kemal Bey'in pazartesi günkü toplantısına dair. Televizyonların Ankara temsilcilerini davet eden Kılıçdaroğlu'ndan ATV Ankara Temsilcisi olarak şahsıma bir davet gelmediğini, gelen sorular karşısında açıklamıştım. Asistanıma nereden ve kim tarafından aradığını belirtmeyen bir hanımefendinin bir kahvaltı daveti olduğunu söylemekle yetinmesi ve yine asistanımın ısrarlı bilgi notu geçmesi yönündeki sözlerinin karşılıksız bırakılmasının, "mış" gibi yapılmasının son ve en kötü örneklerinden biri olduğunu kayıtlara geçirip merak edenlerin merakını da gidermiş olayım.

***



MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Her şeyin çok çabuk tüketildiği, modanın, alışkanlıkların sınırlı sürelerle değiştiği ve televizyon izleme alışkanlıklarının buna paralel hızla dönüştüğü şu zamanda, kesintisiz 15 yıldır en çok izlenen, en çok güvenilen ve en çok beğenilen programa imza atmak sadece kolay değil, neredeyse imkânsızdır.

ATV'nin kült programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 3 bininci yayınının kutlandığı pazartesi günü, "Kesintisiz 15 yıldır izleyicisinin hiç eksilmeyen ilgisine mazhar olmak ne güzel bir duygu" diye geçirdim içimden.

Sabah'ın Günaydın ekindeki arkadaşlarımız dün çok güzel bir haber hazırlamışlar. 15 yılda tam 206 cinayeti çözmüş Müge Anlı ve ekibi. 4 binin üzerinde kayıp bulunmuş. Sadece haksızlığa uğrayanın hakkını aramamış, çözülemeyen cinayetleri çözmekle kalmamış; kadına-çocuğa-engelliye- yaşlıya-hayvana yönelik şiddetin her türlüsüne sonuna kadar direnmiş, her tür ihtiyaçlarının temini için hem kendini hem de izleyicilerini seferber etmiş.

25 bin tekerlekli sandalyeyi sahiplerine ulaştırmış, son İzmir depreminde Kızılay'la işbirliği içinde kısa sürede 8 milyon lirayı aşan bağış toplamış, her gün on binlerce insana 3 öğün sıcak yemek dağıtan mobil aşevlerini temin etmiş.

Televizyon dünyasının sadece rekabet ve bazen de acımasız duyguların yarıştığı bir yer olmadığı, iyilikte de yarışılan ve bu yarışta kazananın kişilerden ziyade ihtiyaç sahipleri ve iyiliğin olduğunu gösteren sevgili Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibine yürekten tebrikler...