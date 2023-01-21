ŞEBNEM BURSALI

"Dünya büyüdükçe nasıl küçülürmüş" sözünün doğruluğunu her yurtdışı seyahatimde bir kez daha anlıyorum. Çok değil, bundan 20 yıl öncesine kadar hayal bile edemediğimiz şeylerin nasıl gerçekleştiğini görmek, hatta fazlasına tanıklık etmek de mesleğimin bana verdiği muhteşem bir şans olsa gerek.

Dünyanın en büyük sivil silah fuarlarından olan "Shot Show"un yapıldığı Las Vegas'ta Türk firmalarının dünya devleri içinde geldiği noktayı yerinde görmek de bunlardan biriydi. Türk firmaları olmasa neredeyse yapılamayacak olan Berlin'deki savunma fuarının üzerinden daha iki ay geçmeden, ABD'nin çölün ortasındaki eyaletinde yapılan bu dev organizasyonda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) başta olmak üzere sivil Türk silah firmalarının performansı sadece sözlere değil rakamlara da yansıdı.

Fuarda MKE bir kalemde 52 milyon dolarlık anlaşmaya imza atarken bu dev fuarın son iki yıldır ana sponsoru olan Sarsılmaz, Ata, Canik ve Huğlu firmaları çok büyük ticari bağlantılar yaptılar. Başkan Erdoğan'ın "yerli ve milli" vurgusuyla özel önem verdiği ve önünü açtığı savunma sanayiinde yüzde 17'lerden yüzde 79'lara çıkan yerli sanayimize katkı yapan bu yiğitlerimizin ne kadar önemli bir iş başardığını daha iyi anlamak için konuyu açmakta fayda var.







Shot Show Sivil Silah Fuarı her yıl bugünlerde Las Vegas'ta yapılıyor. Bu yıl 2 binin üzerindeki katılımcı içinde 60 Türk firması var ve bunların ihracatının yüzde 90'ından fazlası ABD'ye oluyor. ABD savunma sanayiinin yıllık 900 milyar dolarlık bir pazarı var ve bunun 112 milyar doları sivil savunmaya ait. Yani bireysel silahlanma ve benzeri. Bu ülkede silah almak, marketten ekmek almak kadar kolay. Türk firmaları da bu pastanın çok önemli paydaşları.

MKE, sektörün lokomotifi olarak 1956'dan beri ABD ile ticareti kesintisiz sürdürüyor. 2017'de 93 milyon dolar olan ihracatını iki yıllık pandemi arasından sonra 2021'de 619 milyon dolara, 2022'de de yaklaşık 900 milyon dolara çıkardı. ABD'deki partner şirketiyle 1400 noktada satış kolaylığı yaşıyor. Başkan Erdoğan'ın "Yapılmayanı yapın" hedefi doğrultusunda MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, "Çözüm ortaklarımız" dediği Türk sivil şirketlerle ABD pazarında büyük bir ivme kazandıklarını şöyle açıklıyor: "MKE olarak bayrağımızı yurtdışında dalgalandırırken artık yalnız değiliz. Savunma sanayiinde bütün Türk firmalarıyla birlikte şampiyonlar ligine oynuyoruz."

Akdere ile birlikte Türk firmalarının stantlarını gezerken bu birlik ve beraberliğe inancı, devlete ve Cumhurbaşkanı'na güveni, MKE'nin lokomotifliğinde ilerlemenin memnuniyetini bütün sohbetlerde duymak mümkün.

Geçen yıl ABD'de sivil insanların aldıkları 6.5 milyon silahın 1 milyondan fazlası Türk firmalardan temin edildi. Kalitesinden, üretiminden ve fiyatından son derece memnun Amerikalılar. İhracatın artırılması konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın desteği çok fazla. Bu arada Başkan Erdoğan'ın öncülüğü, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin takibi ve MKE koordinasyonuyla Çorum'da 6 milyar liralık yatırımla temeli atılan tesiste çalışmalar hızla sürüyor. Ahlatçı Grup, Mite Savunma ve Arca Savunma şirketlerinin burada üreteceği fişek, kapsül ve barut, daha şimdiden 10 yıllık üretimini sattı bile.

20 yıl öncesine kadar hayal bile edemediklerimizi artık bir bir gerçekleştiren sadece devletimiz değil, devletin ön açmasıyla özel sektör de dünyada devler liginde. Savunma alanında geldiğimiz noktaya bakınca ABD'nin yıllık 900 milyar doları bulan savunma sanayiindeki payımızın daha da yükseklere çıkacağı kesin.

Son sözüm de muhalefete... Çölün ortasında kurulan Las Vegas'ta, fuar ve diğer turizm faaliyetlerinden yıllık 221 milyar dolarlık bir ticaret dönüyor ve 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Siz de İstanbul'a yapılacak dev fuar alanı için "Ne gerek var?" diyeceğinize, 8 saat ortadan kaybolup hamburger yemeye değil, bu işlerin nasıl olduğunu yerinde görüp öğrenmeye gitseydiniz daha faydalı olurdu.