ŞEBNEM BURSALI

İçişleri Bakanı Soylu’dan SABAH’a özel açıklamalar:

Cumhuriyetin 100. yılını 'Türkiye Yüzyılı' olarak ilan eden Başkan Erdoğan yönetimindeki Türkiye, 20 yılda her alanda büyük değişim, gelişim gösterdi. Terörle mücadele bu değişiklikliklerin başında geliyor. 2023'ün ilk röportajını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaparken hem Türkiye'nin terörden asayişe, kadına şiddetle mücadeleden göç meselesine kadar katettiği yolu rakamlar üzerinden değerlendirmesini istedik hem de güncel siyasetle ilgili konuştuk. Erdoğan'ın Türkiye'yi hayalleriyle buluşturan lider olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu'nun SABAH'a yaptığı özel açıklamalardan başlıklar:



TERÖRİST SAYISINI 120'YE DÜŞÜRDÜK

Tüm dünyada olumsuzlukların en çok arttığı, bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların doruk noktaya çıktığı, terör örgütlerinin batılı gelişmiş ülkeler tarafından araçsallaştırılmasının zirve yaptığı, terör örgütlerine eskiden el altından yapılan yardımların bugün alenen ve en yüksek seviyede yapıldığı, Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması için organizasyonlar ve fonlar kurulduğu bir dönemde, Türkiye her alanda önemli başarıları ortaya koymuştur. Yılda 5558 kişinin katılım yaptığı PKK'ya, 2022 yılında sadece 54 kişi katılmıştır. 2016 temmuz ayında yaklaşık 2.475-2.780 bandında tahmin edilen yurt içi terörist sayısı bugün 120 civarına gelmiştir. 2016 yılında, taciz ateşinden bombalı eyleme kadar farklı başlıklarda yılda 3.542 terör eylemi gerçekleşiyordu. Bu sayı azaldı, 2022'de 178'le kapandı. Uyuşturucu madde bağlantılı ölümler, 2017'de 941'di. 2022 yılı kasım ayı verilerine göre 146'dır. Sayılar siyaset yapmaz, yalan da söylemez.







HEDEFİMİZ KADINA 'SIFIR' ŞİDDET

Kades programımıza İtalya'da ödül verilmesi, bu işin küreselliğinin en açık delilidir. Eskiden sıradan bir asayiş başlığı olarak görülen bu meseleyle ilgili Türkiye, 6284 sayılı kanundan itibaren özel bir gayret ortaya koyuyor. 2015'te yıllık 360 kadın cinayetini konuşuyorduk, bu yıl 271 seviyesine indik. Fakat sorun sadece cinayet sayısı değil, bir de şiddet var. Kades programımızı şu ana kadar 4.7 milyon kadın cep telefonlarına indirdi. Bu 4.7 milyon ihbar kanalı, 4.7 milyon göz demektir. Öte yandan Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi ile vaka takibi yapıyoruz. Sadece ihbar kanalıyla değil, toplumsal farkındalık alanıyla da ilgileniyoruz. "Kadına El Kalkamaz" adlı bir kampanya başlattık ve bu çerçevede şu ana kadar tam 8.2 milyon erkeğe temel farkındalık eğitimlerimizi ulaştırdık. Nasıl bir gayret içinde olduğumuzun, bu meseleyi nasıl ciddiye aldığımızın belki de en net göstergelerinden biri de budur.

Tüm bu adımların, çabanın sonucunu alıyoruz ve sadece bir slogan olarak değil, inanarak söylemek isterim ki bu konuda hedefimiz "Sıfır Şiddet"'tir ve biz bu hedefi yakalayacağımıza inanıyoruz.



112 UYUŞTURUCU ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Kılıçdaroğlu pekçok konuda olduğu gibi uyuşturucu mücadelesinde de cahildir ve bu cehaletini, bizatihi organize suç çetelerinin adamlarından aldığı suflelerle örtmeye çalışmaktadır. Bu ülkede uyuşturucu ticareti yapan 112 organize suç çetesi çökertilmiştir ve uyuşturucu imal ticaret suçuna ilk kez bulaşan şüpheli sayısı, 2018 yılından itibaren azalışa geçmiştir. 2022 yılı Avrupa uyuşturucu raporuna göre, 1 milyon kişi başına, uyuşturucu bağlantılı ölüm sayısı, dünya genelinde 35, Avrupa genelinde 16.7, ABD'de 324 Türkiye'de ise 4.7'dir. Toplam sayı olarak da ülkemizde 2017'de uyuşturucudan hayatını kaybedenlerin sayısı 941'dir. Verilen mücadele neticesinde her yıl azalarak bu sayı 2021'de 270'e düştü. 2022'de bu rakam146'dır. Bunlar sizce uyuşturucu ile mücadelede başarısız olan bir ülkenin verileri olabilir mi?



6'LI MASA MENFAAT ODAKLI

Cumhur İttifakı her yönüyle bir değerler ittifakıdır. Tarihimizi, medeniyetimizi, milletimizi, gelenek ve göreneğimizi, inancımızı ifade etmektedir. Bir mücadeleyle bir milletin nasıl muasır ve muzaffer olduğunu ifade etmektedir. Cumhur İttifakı'nın içinde Selçuklu da vardır, Osmanlı da vardır, güzel Cumhuriyetimiz de vardır, Buhara da vardır, Mekke-i Mükkereme de vardır, Çanakkale'de vardır, Dumlupınar da vardır. Böyle bir değerler zemini üzerine oturmuştur. Oysa 6'lı masa, tam da batının istediği gibi, değerleri karmaşıklaşmış, sadece menfaatlere odaklanmış, tarihini, bugünü ve geleceğini umursamaz bir yapıya sahiptir. Cumhur İttifakı hasbidir, Millet İttifakı ise hesabîdir.



AKŞENER GİRDİĞİ HER OLUŞUMU DAĞITIR

Çizdiği siyasi çerçeve içerisinde Akşener'in girdiği her yerde güvensizlik oluşturduğu aşikârdır. Ben merkezli ve dağıtıcı bir rolü olduğu da aşikârdır. Vefadan yoksun olduğu da aşikârdır. Siyaseti hakkaniyetle izleyen herkes, bunu açıkça görür. Haliyle Aziz milletimiz de bunları görüyor, biliyor, yaşanmışlıkları var ve bu anlamda doğru bir feraseti var. Geri kalanı 6'lı masanın sorunudur.



'TÜRKİYE YÜZYILI'NA GİRDİK

20 yıldır yaşanan bir gerçeklik var. Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir Türkiye devraldığını hepimiz biliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaş kuyruklarıyla, hastane kuyruklarıyla, yurtdışından borç isteme heyetleriyle resmedilen bir Türkiye'yi, hayalleriyle buluşturdu. Şimdi de Cumhur İttifakı'yla hep birlikte 2023'e yani Türkiye Yüzyılı'na adım atıyoruz. Varsın Kılıçdaroğlu görmesin, hem milletimiz hem de dünya, büyüyen Türkiye'yi görüyor. Milletimiz, bu samimiyetimizi görüyor, milletimiz çalışkanlığımızı görüyor, milletimiz emin, bilge ve güçlü liderimize inanıyor.



39 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

2022 yılında 884 terörist etkisiz hale getirildi (106 ölü, 647 sağ, 131 teslim oldu)

İkna çalışmaları kapsamında 124 örgüt mensubu, ikna ile teslim oldu. 2016'dan bugüne kadar toplam 2 bin 225 terörist teslim oldu. Ailelerle görüşülerek yapılan ikna çalışmaları ile 2016'dan bu yana bin 188 teröristin teslim olması sağlandı.

Diyarbakır Anneleri 1218. gününde 349 aile evlat nöbeti tutmaya devam ediyor ve bugüne kadar 39 aile evladına kavuştu.



FETÖ İLE MÜCADELEDE GERİ ADIM YOK

FETÖ ile mücadele; 2022 yılında örgüte yönelik 11 bin 544 operasyon yapıldı ve bu operasyonlarda 17 bin 515 kişi gözaltına alındı, 2 bin 366 kişi tutuklandı. Bugüne kadar 102 bin kişi tutuklandı, cezaevlerinde halen 17 bin 511 kişi tutuklu/hükümlü bulunuyor. 240 bin şahsın dosyası karara bağlandı.



538 BİN SURİYELİ DÖNÜŞ YAPTI

2022 yılında 48 bin 165'i denizlerde olmak üzere toplam 278 bin 313 düzensiz göçmen yakalandı. 8 bin 788 organizatör gözaltına alındı.

Bugüne kadar ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 538 bin 654. Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 543 bin 837

2018'den bugüne kadar 1 milyon 928 bin 947 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi. 2018'den bu yana 1 milyon 286 bin 276 düzensiz göçmen yakalandı.